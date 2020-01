Peter Pan resucita: así será la versión en carne y hueso del clásico Disney

El 17 de abril comenzará en Canadá un rodaje muy importante para los fans de Disney: Peter Pan y Wendy, la resurrección de la clásica historia desarrollada por James Matthew Barrie sobre el niño de diez, Peter Pan, que nunca crece y que va a todos lados acompañado del hadita Campanilla y de su amiga Wendy.

La película será en acción real, es decir, de carne y hueso, con un reparto que aún es desconocido. La dirección recae en las manos de David Lowery, quien ya dirigió A Ghost Story con Casey Affleck y The Old Man and the Gun, la despedida del cine de Robert Redford.

La cinta estará escrita por Lowery y Toby Halbrook, quienes ya colaboraron juntos en los dos títulos anteriores, uno en la dirección y otro en la producción. El cineasta, además, es una apuesta segura porque ya dirigió para Disney en 2016 Peter y el dragón, un remake de Pedro y el dragón Elliot que obtuvo muy buenos resultados.

Disney está reciclando clásicos y reconvirtiéndolos en películas: las ya estrenadas Dumbo, El rey león y Aladdín dan ejemplo de ello, así como los remakes que aún no han llegado a la gran pantalla, entre los que se encuentran remasterizaciones de El jorobado de Notre-Dame, Mulan, Pinocho y Cruella (sobre Cruela de Vil en Los 101 Dálmatas).

Lo único que aún no sabemos es si Peter Pan y Wendy irá directamente a la plataforma Disney+, en una estrategia parecida a la que hará con Togo, el remake de Balto, o podremos disfrutarla en cines.