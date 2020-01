Un contratiempo atrasa el rodaje del ‘reboot’ de Lizzie McGuire

Los fans de Lizzie McGuire recibieron la mejor noticia hace unos meses. Su serie favorita volvería a la pantalla gracias a Disney+, y lo haría con un reboot en el que Lizzie dejaría de convertirse en una adolescente para adentrarnos en su vida adulta.

Reunieron a los protagonistas de esta legendaria historia para trabajar en un rodaje esperado, pero no todo ha salido como esperaban. Según informa Variety, el equipo de Disney ha prescindido de la creadora y productora de la serie Terri Minsky, provocando así un atraso en la grabación de sus capítulos y, por tanto, en su estreno. Y no solo eso, sino que aún no han encontrado sustituto/a.

"Después de grabar dos episodios, llegamos a la conclusión de que necesitábamos cambiar a una dirección creativa diferente y estamos poniendo nuevas visiones en la serie", señala una fuente de Disney al medio. Aunque se desconoce cuál ha sido la reacción de Hilary Duff tras escuchar la noticia, lo que sí sabemos es que la ha recibido durante su luna de miel con su marido Matthew Koma en Mozambique.

Tal y como explica Variety, Terri estaba al cargo de la producción y creación de la serie junto a Rachel Winter y la protagonista Duff. "Ranada Shepard va a co-dirigir la producción de la serie que está siendo producida por Salty Pictures, Inc. en asociación con Disney Channel", desvela el medio.

Sea como sea, y aún sin tener un nombre que ocupe el cargo de Terri Minsky, la serie saldrá a la luz y los capítulos retomarán su rodaje muy pronto. ¡No hay motivos por los que preocuparse! Lizzie McGuire vuelve a la carga.