Los fans de ‘American Horror Story’ y ‘The OA’, consternados por la muerte de Harry Hains

Harry Hains tenía 27 años y severos problemas de adicción y trastornos mentales. El actor había participado en las series American Horror Story, The OA y tenía cinco proyectos entre manos aún pendientes por estrenar. Hoy llegaba la trágica noticia: Hains no consiguió superar sus traumas. Aún no se han esclarecido las causas de su muerte.

La muerte del australiano, originario de Melbourne, fue confirmada por su madre en un emotivo post de Instagram: "El pasado 7 de enero mi hermoso hijo murió. Tenía 27 años y el mundo a sus pies. Tristemente sufría trastornos mentales y problemas de adicción. Una chispa que brilló por muy poco tiempo. Harry, te echaré de menos toda mi vida", escribió Jane Badler, que también es actriz.

Hains fue víctima de Jeffrey Dahmer (Seth Gabel) en el episodio 4 de la quinta temporada de American Horror Story, en un entrega en la que también figura como invitada Lady Gaga.

Además, participó en el episodio 1 de la segunda temporada de la serie de Netflix The OA, dando vida a Noah. Asimismo, apareció en el episodio The California Split de Sneaky Pete y en la película independiente The Surface, un viaje de redescubrimiento personal sobre un joven que debe reconstruir el concepto de familia para estar en paz con el mundo.