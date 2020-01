‘First Dates’: un soltero se venga de su cita por rechazarle antes del programa

Gaspar y Marian llegaron al restaurante de 'First Dates' con ganas de encontrar una persona de la que enamorarse.

Ella explicó que venía de una relación tóxica que le habían engañado y que buscaba a alguien que la quisiera, porque antes no lo habían hecho.

Mientras que él confesó que llevaba 60 años sin una pareja estable y ya tenía ganas de compartir su vida junto a alguien que le entusiasmara.

Él le pidió una cita una vez y ella nunca contestó

Por lo que el programa, tras hacer su test de compatibilidad vio que la edad de ambos era parecida, compartían Alicante y bastantes aficiones, así que les prepararon una cita.

Al llegar al restaurante se sorprendieron y explicaron a Carlos Sobera que ya se conocían de verse paseando por la playa. Es más, Gaspar contó a cámara que él una vez le escribió a ella para tomar una copa "y me cortó tajante".

Pero la vida les daba la oportunidad de tener esa cita y él repetía que era "la mujer más guapa de Alicante". Por lo que todo parecía ir bien.

Coincidieron en su gusto por el tipo de comida, por el tipo de relación que buscaban y hasta por el jazz. A lo que él dijo que la invitaría un día.

Todo parecía ir viento en popa hasta que...

Pero, cuando ella no escuchaba, y Gaspar grababa mirando a cámara confesó que no la invitaría nunca: "Si me lo pienso bien no, porque a mí me gusta ser romántico y me gusta... vamos que no me acostaría con ella".

Un giro que nadie esperaba y porque mientras estaban en la cita él actuaba encantado de la vida.

Pero cuando llegó el momento de decidir si habría segunda, dejó a todos petrificados: "Yo no tendría una segudna cita, porque hubo un tiempo que le propuse de salir y le di el teléfono y no fue capaz de llamarme ni una sola vez".

Así que de esa forma llegó la venganza de Gaspar, al que le gustó Marian una vez, también estuvo a gusto en la cena, pero que tras rechazarlo no quiso darle más oportunidad.