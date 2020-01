La surrealista historia que una fan vivió con Harry Styles y Adele

¿Has soñado alguna vez con compartir unos minutos de charla con tus artistas favoritos? Parece un idilio que jamás se cumpliría, ¿verdad? Pues traemos buenas noticias para ti, y es que los sueños pueden hacerse realidad.

Y si no que se lo digan a Lexi Larson, una joven de Massachusetts (Estados Unidos) que vivió uno de los momentos más surrealistas en un restaurante de Anguilla (El Caribe). Cuando Larson llegó con varias amigas el pasado 3 de enero, no podían salir de su asombro tras encontrarse con Harry Styles sentado en una de las mesas. ¡El mismísimo Harry estaba presente! Pero no todo quedó ahí.

Según explica la protagonista a la revista People, Adele, que se encontró con la cara de asombro de las jóvenes, tomó asiento junto a ellas y les preguntó: "¿En qué puedo ayudaros, chicas?". Ellas, como era de esperar, seguían en shock. Y es que hemos de recordar que la cantante decidió alejarse de los focos en este lugar tan remoto junto a su amigo Harry y James Corden.

"Estábamos tan emocionadas. Estuvimos hablando con ella durante un tiempo y después le dijo a Harry Styles que viniese para sentarse con nosotras. Nos hicimos una foto con Harry y estuvimos charlando durante 15 minutos", añade Lexi. Pero no tuvieron una conversación cualquiera, pues aprovecharon su tiempo para conocer más acerca de estas jóvenes preguntándoles e interesándose por sus vidas. "Fue una experiencia positiva", declaró Larson.

En las declaraciones compartidas por este medio, Lexi y sus amigas admiten que no reconocían a Adele en un primer momento tras su espectacular cambio físico. "Dijo que había perdido como 45 kilos y que era una experiencia tan positiva. Parecía muy feliz y estaba espectacular. Parecía tener confianza", señaló Larson.

No cabe duda de que sus amigos y familiares tendrán que trabajar, y mucho, para superar la sorpresa que vivieron Lexi y sus amigas en este rincón paradisíaco. ¿O acaso esperarías encontrarte con Harry Styles y Adele en un mismo restaurante y dispuestos a charlar contigo durante unos minutos? ¡Un sueño hecho realidad!