De Albert Pla a Extremoduro: las recomendaciones musicales de Alfred García para la semana

Alfred García acumula tres discos de oro y uno de platino por el primero de los muchos álbumes que estamos convencidos que llegarán tras 1016 (muy recomendable su completa reedición El Círculo Rojo, con corto incluído y cuatro temazos nuevos). También ha publicado su primer libro de poesía y fotografía, Otra Luz. Involucrado con la música como nos tiene (bien) acostumbrados, es el responsable esta semana de seleccionar siete canciones para los próximos siete y fríos días.

LAS RECOMENDACIONES DE ALFRED

“Nota del creador de la lista: Escuchad esta lista en el orden que se ha enviado. Estas canciones son las que más estoy escuchando últimamente. Espero que las disfrutéis tanto como yo. Y que hayáis pasado unas felices fiestas.”

That’s Life por Frank Sinatra. “Cruda y divertida canción que comparte nombre con el quincuagésimo álbum de su autor, Frank “La Voz” Sinatra, arreglado y conducido por el maestro Ernie Freeman, y que tantas veces canté, hace años, en ese rincón del Carrer Cendra de Barcelona, en el mítico Jazz Sí Club, donde hice mis primeros conciertos, sirven el mejor café del mundo y se encuentra justo delante de la cuna del jazz barcelonés donde me formé durante más de ocho años: el Taller de Músics.”

All Those Years Ago por George Harrison. “Uno de los más entrañables y emocionantes homenajes de la historia de la música. El sencillo se publicó en el séptimo álbum en solitario de George Harrison, aunque también la arreglaron e interpretaron los dos ex-Beatles Starr y McCartney en recuerdo de su amigo John Lennon. Una canción que habla del valor de la amistad. Imborrable imagen de dos amigos en forma canción. “

El aire de la calle por Los Delinqüentes. “Esta canción me arregla los inviernos. Confunden el frío de atarceder en fresquito de una mañana de verano, de aquellos donde te amanecía pronto en alguna playa jerezana, en el Damajuana o durmiendo en el parquet.”

Lola por Albert Pla. “Os recomiendo la versión de su disco en directo Vida y milagros. Nada más.”

“Cuarto Movimiento: La realidad por Extremoduro. Siempre quedará grabada a fuego en mi cabeza aquella noche del 6 de octubre del 2012, donde 35.000 personas llenamos el Fórum de Barcelona con un Extremoduro en forma después de tantos años en la carretera. Después de tres horas de concierto, la velada terminó con aquel Cuarto Movimiento de la magnífica Ley Innata. Ahora el 27 de Junio de 2020 despediremos en Barcelona a una banda que a muchos nos animó a ser libres, a despertar nuestra rebeldía adolescente y robar besos en un Si te vas, para hoy recordar, entre olor a primavera y a spray usado en aquel casal okupa el Prat, el recuerdo de que estuvimos allí, y continuamos en espíritu. Poesía urbanita, caminos empedrados y vueltas a casa con sabor a tabaco y alcohol del malo que nos recordaban una vez más que no queríamos ser nadie hasta que lo éramos todo, cuando nos fumábamos el tiempo y lo que ahora son pasos atrás antes eran empujones hacia el más allá.”

Peces de ciudad por Pablo Alborán y Pablo López. “Me encomiendo a estos dos peces y a su musa: Joaquín Sabina.”

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Heroes, de Oasis. Versionando a David Bowie de una manera tan impecable como en la que ejecutan todos sus temas.

High & Dry, de Radiohead. Una de las mejores canciones que se incluían en el álbum The Bends.

La crecida, de Los Espíritus. "Y mi corazón espera que mañana ya no llueva y yo te vuelva a ver". Grupo argentino de lo más recomendado.

Going Up The Country, de Kitty, Daisy & Lewis. Notable versión de Canned Heat.

Dancing in the moonlight, de Liza Minnelli. Propuesta de la poderosa Liza de uno de los clásicos más revisitados.

Mentira, de Manu Chao. Me gusta Manu Chao. Me gustas tú.

Desde el jergón, de Los Enemigos. Metidos en faena, es buen momento para recordar alguna copla de Los Enemigos.