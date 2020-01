Maikel Delacalle - ‘Quién soy’ ft. Akapellah [2019]

Desde que lo conocimos hace unos años, podemos decir sin miedo a equivocarnos que Maikel Delacalle tiene uno de los proyectos más excitantes de la escena urbana. Sus raíces R&B, su capacidad para componer y su tremenda sensibilidad hacen que sea uno de los artistas más completos y respetados de nuestro país.

Ahora presenta nueva canción, Quien Soy, una colaboración junto al venezolano Akapellah. Se trata de un tema con sonido muy urbano pero con toda la esencia y todo el rollo de Maikel Delacalle. Además, como te puedes imaginar por el título, es toda una declaración de intenciones: una especie de relato sobre él mismo que reivindica sus orígenes y su mundo: la calle.

Quién soy es un trabajo que se hizo realidad en tiempo récord. Prácticamente en lo que dura un fin de semana largo, compuso el tema en un día, se lo enseñó a Akapellah, lo grabaron muy rápido, contactaron con un director novel y rodaron el videoclip al día siguiente. ¿Qué hiciste tú el fin de semana pasado?

Portada de Quién Soy. / Promocional

Sobre cómo surgió este tema, así lo cuenta Maikel a LOS40: "Todo surgió cuando fui para Medellín para trabajar con Sky (Rompiendo) y hacer la gira que hice por Colombia y México. Cuando aterricé en Medellín fue directo al estudio, Akapellah me enseñó música, le enseñé un par de canciones y él a mí y dijimos: tenemos que hacer algo".

"Realmente la canción era un freestyle que yo había subido a mis redes. Él me dijo que había escuchado eso y le gustó tanto que me propuso grabar el tema".

Sobre el videoclip, que puedes ver más arriba, Maikel nos dice: "El director del vídeo es Felipe, un amigo mío que trabaja en Medellín, me lo presentó Sky. Él no había hecho muchos vídeos pero a mí me gusta darle una oportunidad a la gente que está empezando. Acabamos el tema en un día y al día siguiente teníamos que grabar él vídeo y él lo preparó todo".

En 2020 se vienen también nuevos proyectos para Delacalle: más música (un tema con Manuel Turizo, por ejemplo) y una gira que comienza en poco más de un mes.