World Dance Music, Mejor Programa musical de 2019 para Billboard Argentina

World Dance Music, el programa global de electrónica de LOS40, ha sido reconocido como Mejor Programa Musical de 2019 por Billboard Argentina. En el año en que celebra el 10º aniversario de su emisión a nivel internacional (se emite en 12 países: España, Estados Unidos y Latinoamérica), el programa dirigido y presentado por Luis López recogerá el testigo de LOS40 Global Show que lo ganó en 2017 y 2018.

"Me entero por instagram, Billboard me etiqueta y ahí lo veo, justo cuando me voy a la cama el pasado martes, me emociono, me pongo a pensar en lo que han sido estos años de WDM en Latinoamerica lo que me quita el sueño, pero bienvenidas sean estas perdidas del sueño" nos cuenta un emocionado Luis López.

"Cualquier premio es siempre muy bienvenido, el reconocimiento a estos años de trabajo reconforta muchísimo, confirma que la conexión que intuimos desde el programa existe. Además venido de una revista de tanto prestigio como es Billboard no hace más que amplificarlo todo, gracias Billboard Argentina y gracias a LOS40 Argentina, porque creo que juegan también un papel determinante en la radio de Argentina" explica el DJ.

WDM repasa semanalmente los estrenos a tener en cuenta y cuáles fueron los 20 temas más bailados y se descubren los últimos lanzamientos más interesantes.. Este año se lleva la distinción, gracias también a su documental: El mundo no gira, lo mueven los DJ's.

Un extraordinario filme de 38 minutos que documenta la potencia que ejerce el programa en el mercado hispano de la música electrónica. El carácter internacional de WDM le ha llevado durante todo este tiempo a desarrollar una visión global del negocio de la música.

Llegando a más de un millón de oyentes cada semana, WDM cuenta con 21,8 millones de seguidores en las redes sociales y a todos y cada uno de ellos les ha dedicado este galardón Luis López: "Cualquier premio pone en relieve el trabjajo realizado, pero la realidad y no quiero que suene a populista, porque no es el caso, el mejor premio que tengo es una audiencia ferviente y entregada, a ellos también les pertenece este premio".