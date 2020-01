Un protagonista de ‘Anatomía de Grey’ abandona la serie

Si no has visto ningún capítulo de Anatomía de Grey, no conoces a ninguno de sus personajes o no te has cruzado con alguna de sus escenas o anuncios en la televisión, mientes. La serie de temática médica se ha convertido en una de las más legendarias de la historia de la televisión tras 15 años de emisión. Pero sus seguidores han recibido una de las noticias más amargas.

Uno de los protagonistas y más veteranos de la serie ha anunciado su marcha. Él es Justin Chambers, quien da vida al doctor Karev. Según ha informado The Hollywod Reporter, el último episodio en el que aparece su personaje ya fue emitido el pasado 14 de noviembre, en el que él Alex interviene para salvar la carrera de Meredith.

Justin Chambers da vida al doctor Karev en 'Anatomía de Grey' / Kelsey McNeal (Getty Images)

De este modo, Meredith, Richard y Bailey serían los únicos veteranos protagonistas supervivientes de la serie. "Nunca hay un momento para despedirse de una serie y un personaje que ha definido tanto mi vida durante los últimos 15 años. Por alguna razón, espero diversificar mis papeles de actor y las posibilidades de mi carrera. Y ahora que cumplo 50 y me siento afortunado por mi notable y solidaria mujer y mis cinco hijos marvillosos en este momento", explicó Chambers en unas palabras que continuaron con un claro agradecimiento a todo el equipo que ha formado parte de esta tan exitosa serie.

Pero lo cierto es que no es la única marcha importante a la que se han enfrentado sus millones de seguidores. Cristina, Derek, Jackson, Jo, Owen y Teddy también son algunos de los veteranos que se enfrentaron a una de las despedidas más duras de su carrera. De igual modo, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, solidaridad y tristeza por la noticia.

No obstante, la despedida de Chambers ha causado la confusión y el misterio entre sus seguidores. Tal y como explica Deadline, el último capítulo en el que ha aparecido su personaje no da a entender que no volveríamos a verlo nunca más. Por tanto, ¿qué le ha llevado a esta repentina marcha?