Almodóvar, Banderas y Klaus irrumpen en unos Óscar marcados por Netflix, ‘Joker’ y ‘Parásitos’

Mejor película

· 1917 (10 nominaciones)

· Érase una vez en Hollywood (10 nominaciones)

· Joker (11 nominaciones)

· El Irlandés (10 nominaciones)

· Historia de un matrimonio (6 nominaciones)

· Le Mans '66 (4 nominaciones)

· Jojo Rabbit (6 nominaciones)

· Mujercitas (6 nominaciones)

· Parásitos (6 nominaciones)

Mejor director

· Martin Scorsese (El Irlandés)

· Todd Phillips (Joker)

· Sam Mendes (1917)

· Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

· Bong Joon Ho (Parásitos)

Mejor actor principal

· Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

· Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood)

· Adam Driver (Historia de un matrimonio)

· Joaquin Phoenix (Joker)

· Jonathan Pryce (Los dos papas)

Mejor actriz principal

· Cynthia Erivo (Harriet)

· Scalett Johansson (Historia de un matrimonio)

· Saoirse Ronan (Mujercitas)

· Charlize Theron (El escándalo)

· Reneé Zellweger (Judy)

Mejor guion original

· Puñales por la espalda

· Historia de un matrimonio

· 1917

· Érase una vez en Hollywood

· Parásitos

Mejor guion adaptado

· El Irlandés

· Jojo Rabbit

· Joker

· Mujercitas

· Los dos papas

Mejor fotografía

· El Irlandés

· 1917

· Joker

· El Faro

· Érase una vez en Hollywood

Mejor montaje

· Le Mans '66

· El Irlandés

· Jojo Rabbit

· Joker

· Parásitos

Mejores efectos especiales

· Vengadores: Endgame

· El Irlandés

· El Rey León

· 1917

· Star Wars: el ascenso de Skywalker

Mejor canción original

· I Can't Let you throw Yoruself (Toy Story 4)

· (I'm Gonna) Love me again (Rocketman)

· I'm Standing with you (Breakthrough)

· Into de Unknown (Frozen II)

· Stand Up (Harriet)

Mejor película internacional

· Corpus Christi (Polonia)

· Honeyland (Macedonia del Norte)

· Los Miserables (Francia)

· Dolor y Gloria (España)

· Parásitos (Corea del Sur)

Mejor película de animación

· Cómo entregar a tu dragón: el mundo oculto

· I Lost my Body

· Klaus

· Missing Link

· Toy Story 4

Mejor película documental

· American Factory (Esatdos Unidos)

· The Cave (Irak)

· La democracia en peligro (Brasil)

· Para Sama (Reino Unido)

· Honeyland (Macedonia del Norte)

Mejor cortometraje documental

· In The Abscene

· Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

· Life Overtakes Me

· Walk Run Cha-Cha

· St. Louis Superman

Mejor maquillaje y peluquería

· El escándalo

· Joker

· Judy

· Maléfica

· 1917

Mejor diseño de producción

· El Irlandés

· Jojo Rabbit

· 1917

· Érase una vez en Hollywood

· Parásitos