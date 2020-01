Filántropo, tierno, empático, humilde... a este paso (y lo que le queda) Dave Grohl va a ser canonizado. De momento no hay duda de que es el tipo más entrañable del Rock. El líder de Foo fighters cumple 51 años y podría estar preparando el nuevo disco de la banda, que ya toca (suelen dejar 2 años entre lanzamientos).

Taylor Hawkins (batería) ha dejado caer recientemente en Kerrang! que Grohl “está maquinando algo para 2020… quizá en relación al 25º aniversario de nuestro álbum de debut”.

Chris Shiflett (guitarrista de la banda) declaraba en la misma publicación que el éxito de Foo Fighters “se debe en gran parte a la personalidad de Dave: es capaz de que 80.000 personas sientan que es su mejor amigo”.

Por ésta y muchas otras razones adoramos al frontman de Foo Fighters: aprovechando que es su cumpleaños (14 de enero), te contamos por qué nos encanta Dave Grohl.

Invitó a un fan que estaba llorando a subir al escenario

En 2015, durante un concierto en Colorado, vio a un fan emocionado entre el público. Estaban tocando My Hero en acústico y fue la época en la que Dave tenía que cantar sentado y con muletas. "Voy a cantarle esto a tu culo de hombre adulto”, le espetó. Después se dirigió a su equipo de seguridad: “es un hombre llorando, traedle aquí”. El fan, que se llamaba Anthony, se sentó en la silla de Dave mientras éste le cantaba. ¿No es para comérselo?

Cantó Enter Sandman de Metallica con un niño de 10 años

Durante la gira de Concrete And Gold en el Sprint Centre de Kansas, Dave Grohl subió a un chaval de 10 años al escenario, Collier, que se arrancó con Enter Sandman de Metallica.

Dejó una propina de la misma cantidad que la cuenta para llegar a 666 dólares

En 2018 Dave y sus amigos fueron al Rainbow, el mítico local de Sunset Strip de Hollywood, antes de un show de Foo Fighters en el Hollywood Palladium. Cuando les trajeron la cuenta, de 333.30 dólares, Dave dejó el doble para llegar al 666, el ‘número del a bestia’… y 30 céntimos. La foto del ticket se puede ver en Internet.

Foo Fighters tocó en 8 garajes de varios fans

En 2011 la banda lanzó un concurso en el que el premio era un concierto en el garaje del ganador para 50 personas. Solo había que vivir en Estados Unidos y enviar un texto de 25 palabras explicando por qué Foo Fighters debería tocar en tu garaje Finalmente tocaron en 8 garajes y recogieron la experiencia en un documental.

Escucha las plegarias de sus seguidores

Mil fans italianos se reunieron en Cesena para tocar Learn to fly con el objetivo de que Foo Fighters actuaran en su ciudad. Ellos respondieron mediante un tweet: “Ci vediamo a presto, Cesena” (nos vemos pronto, Cesena). Cumplieron su palabra y tocaron un set de 27 canciones en noviembre de 2015.

En 2018 preparó una barbacoa para los bomberos que luchaban contra los incendios del sur de California

El equipo de la estación de la zona afectada se lo agradeció públicamente en Instagram. Ese mismo año, dos días antes de Navidad, Dave Grohl también estuvo sirviendo comidas con su equipo durante 36 horas en el comedor comunitario de Los Ángeles.

Es conciliador y resuelve disputas

La supuesta enemistad entre Nirvana y Guns N’ Roses pareció terminar cuando Dave Grohl le prestó su famoso trono a Axl: no se puede ser más majo (recordemos que ambos se rompieron el pie y giraron igualmente). Es más, se le vio dándolo todo entre el público durante una actuación de sus rivales en Las Vegas. También le dio un sentido abrazo a Courtney Love cuando Nirvana fueron incluidos en el Rock And Roll Hall Of Fame (2014).

Le prestó un zapato a una fan en muletas

Sabryn, que estaba en el backstage de The Anthem (Washington) en octubre de 2017; el médico de la gira le dijo que debía ponerse un zapato inmediatamente. Dave corrió al camerino y le dio el que él mismo había estado usando cuando se había roto la pierna. La chica subió a Instagram varias fotos de la anécdota.

Produjo un programa con su madre: a Virginia Grohl

Tras escribir el libroFrom The Cradle To The Grave’ – a look at music stars though the eyes of their mothers, le ofrecieron hacer la versión televisiva. Se vio sobrepasada y Dave le echó una mano, cómo no. El programa estaba basado en dicho libro (sobre las madres de artistas como R.E.M, Amy Winehouse, Beasty Boys, Tom Morello…).

“A mi show no se viene a pelear. Se viene a bailar”

Son las palabras que dijo durante una actuación en The Roundhouse (Londres, 2011) cuando se produjo una pelea en el público; Dave paró el concierto e insistió en que echaran de la sala al que la había provocado. Ése es nuestro Dave.