Susi Caramelo se echa de novio a un actor que entrevistó en ‘Las que faltaban’

Susi Caramelo ha encontrado el amor. La reportera más dicharachera de 2019 ha conseguido cumplir uno de sus propóstios del año pasado al ennoviarse con uno de los actores que entrevistó durante la segunda temporada de Las que faltaban.

Quien haya seguido su trayectoria en el programa de Movistar+ sabe que la cómica no dejaba pasar la oportunidad de tirarle los tejos al tío que conseguía llamar su atención. Miguel Ángel Silvestre, Hugo Silva y Liam Cunningham son algunos de los hombres que recibieron elogios de ella, siempre con el humor por delante.

Pues bien, entre broma y broma la verdad asoma y Susi Caramelo ha conquistado a uno de los galanes al que metió ficha durante el reportaje que hizo en la exposición de Juego de tronos. Se trata de Israel Rodríguez, conocido por sus papeles en Javier ya no vive solo, El comisario o Un paso adelante.

Esto fue lo que le dijo Susi Caramelo durante su encuentro en Las que faltaban: "Acabo de encontrarme con Israel Rodriguez. Es el tío que más me gusta de toda España. No puedo estar más enamorada de ti. Te he seguido y te he dejado de seguir varias veces en Instagram a ver si te dabas cuenta Que guapo, la madre que la parió".

Los rumores de su romance surgieron el 1 de enero cuando la humorista colgó este post en su cuenta oficial de Insgtagram:

Pues adiós a los rumores, porque nos ha contado un pajarito que Susi Caramelo e Israel Rodriguez pasean su amor por las calles de Madrid, concretamente por Malasaña, uno de los barrios más cool de la capital. Que bonita manera de empezar el 2020, ¿no?