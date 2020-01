¿Cuánto dinero tengo que dar si me invitan a una boda?

Hay cosas en la vida que no tienen una fecha concreta, se podría decir que son como los nacimientos, puedes preferir un momento del año, pero no siempre suceden cuando quieras, es más, en ocasiones nunca estamos preparados para ese día. Y no nos liemos, no hablamos de ser padres, en Anda Ya hablamos de tener que ir a las bodas de nuestros allegados.

El momento boda puede ser tan deseado como odiado, sí, hay mucha felicidad, celebración, amor por todas partes, pero lo que más rebosa son los gastos, y aquí no solo están los de los novios, los que nos preocupan a nosotros son los de los invitados.

Esos pobres inocentes que antes de ir a su primera boda deseaban que llegase el momento, aprenden muy rápido, y con una, ya han perdido las ganas de una segunda, ¿os ha pasado? Estamos seguros de que no somos los únicos.

La pena no nos entra al ver que nuestros amigos, familiares o conocidos de amigos, esos que te han invitado sin tú saber el motivo, comienzan una nueva etapa en su vida. De eso hasta nos alegramos, el gran problema es el gasto que nos supone deshacernos de ellos, en el buen sentido de la palabra.

Aquí depende mucho de la situación de cada uno, pero los dramas son los mismos, simplemente se multiplican en función de cada caso. Aquí entran las derramas por el traje que llevarás, que claro, si eres muy cercano, querrás estrenar modelito. Esto incluye zapatos, peluquería, maquillaje, y toda una puesta a punto de lo más sofisticada para el evento.

Si te toca acudir con toda la familia, prepárate como tus hijos tengan algún papel en la boda. Esto puede suponer modelitos a medida, y por supuesto, a conjunto con la ceremonia. Y todo esto para unas horas, siempre y cuando aguanten, igual no llegan ni al convite con ello puesto.

Una vez hemos hecho esa derrama inicial para poder presentarnos decentes al lugar, la pregunta está clara, ¿cuánto dinero debemos dar a los novios? Esta pregunta duele en el alma, en lo más profundo de nuestro ser cuando ya has gastado una buena suma en todo el outfit.

Pues bien, esto es todo un mundo. Si nos ponemos estrictos debemos saber que el protocolo establece que con ese dinero los novios deben cubrir, al menos, lo que les cuesta el cubierto por cada invitado. Si no se vuelven muy locos, la tendencia suele ser en unos 150 euros por persona, una cifra que, aunque nos duela sería una especie de mínimo establecido.

Ahora bien, tú sabes cuál es la relación que tienes con esa persona, si se trata de un amigo o si es tu hermano. En estas situaciones, la familia suele dar una cantidad bastante superior a la que se entrega en una boda 'normal'. Lo que viene a decir que es nuestra relación y cercanía la que establece este sablazo final.

En el momento post boda solo nos queda desear que no vuelvan de la luna de miel con un retoño, por lo menos, que esperen hasta que nuestros bolsillos se recuperen un poquito.

