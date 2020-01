Una famosa youtuber es chantajeada y obligada a confesar que es transgénero

Posicionarte como una de las youtubers de bellezas más seguidas y exitosas del momento no es tarea fácil. Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que prueban suerte en este ámbito en la plataforma de vídeos. Aun así, la youtuber NikkieTutorials se ha convertido en toda una estrella de la red, sumando más de doce millones de seguidores en su perfil y cientos de millones de reproducciones en sus tutoriales. ¡Casi nada!

Pero no ha sido fácil convertirse en toda una gurú del maquillaje. La joven lleva desde 2008, cuando solo tenía catorce años, con su canal abierto. Eso sí, hasta 2015 no alcanzó la fama con el vídeo The Power Of Makeup. El vídeo tiene más de 40 millones de reproducciones actualmente.

Aunque la youtuber es muy cercana con sus seguidores y habla de todo tipo de temas con ellos, los vídeos se centran en la temática de maquillaje. ¡Y es que sus diseños y consejos sirven de inspiración para muchas personas”

Pues bien, este fin de semana los seguidores de la youtuber han sido sorprendidos con el vídeo más personal de su carrera en la red social. En la publicación, que lleva el nombre de I’m Coming Out, la chica se sincera y cuenta que en las últimas semanas ha sido extorsionada. Pero la joven no ha querido entrar en detalles sobre quién ha estado haciéndole chantaje. Para quitarle todo el poder al abusón, la joven ha querido confesar que es transgénero. Esta revelación no era conocida por el público que la seguía. De hecho, la joven quería revelarlo en otro momento con sus fans: “Deseaba hacerlo bajo mis propias condiciones y la oportunidad de hacerlo me fue arrebatada”.

Durante los 17 minutos que dura el vídeo, Jager cuenta lo difícil que fue para ella conseguir ser quién es. También habla sobre cómo fue su proceso de transición, que empezó cuando tenía seis añitos y que acabó por completo cuando cumplió 19.

“Quiero inspirar a las pequeñas Nikkies que se sientan fuera de lugar para que puedan vivir su vida de la forma que quieran y merecen”, ha terminado diciendo la youtuber. Sin lugar a dudas, esta joven es un ejemplo a seguir de valentía. ¡Bravo!