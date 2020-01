El mítico Iván “Avatar” vuelve a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ a por esta tronista

Iván Sánchez, o más recordado como "Avatar", regresó esta semana al plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cinco años después de su paso.

Es uno de los participantes más recordados por haberse disfrazado de Avatar para conquistar a María Hernández: "La idea era conquistar desde el corazón, de la personalidad y aportar esos valores que por aquí escasean”, recordó.

Y aunque hace unos meses algunos medios publicaban que le había pedido matrimonio a su novia de entonces, ahora regresaba al programa para conquistar a Nerea.

"Vengo a por ti, Nerea"

Iván bajaba las escaleras entre los aplausos del público que le reconoció: "Estoy súper nervioso, esto ha cambiado tanto que estoy temblando".

Y fue directamente a saludar a la tronista Nerea: "Vengo a por ti", le confesó.

Nagore se apresuró a poner al día a los espectadores más recientes: "Fue un gran tronista y un gran pretendiente de María. Lamentablemente no encontró a su media naranja".

Nerea e Iván "Avatar" / Mediaset

Él explicó su paso de aquel entonces: "El trono me quedó un poquito grande y para no engañar a nadie, ni a mí mismo, decidí irme".

Aún así, aseguró que aque “fue un antes y un después en el programa y en mi vida porque fue algo único".

Nerea se quedó perpleja con la sorpresa: "No me lo esperaba. Yo le vine a pretender pero estuve un día solo. No le he vuelto a ver".

Y él aprovechó para añadir: "Pero se quedó una puerta abierta y he decidido atravesarla y si ella me deja pues me quedo". Ella aceptó encantada y "Avatar" volvió a convertirse en pretendiente.