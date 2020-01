Antonio Banderas, actor “de color” para la prensa extranjera

Algunos periodistas de la prensa extranjera parecen no saber ubicar demasiado bien España. No es de extrañar entonces que hayan tachado a Antonio Banderas como uno de los pocos actores "de color" que han sido nominados al Óscar. Y ojo, que no estamos hablando de The Hickory Journal ni Goffstown News, sino de grandes medios como Vanity Fair o Deadline.

La polémica ha reventado en redes sociales y los usuarios se han lanzado al cuello de los responsables: Antonio Banderas es "español" y, por tanto, "europeo". Los medios de comunicación implicados, ante la avalancha mediática, han tenido que rectificar y disculparse por el error. Habían incluido a la cantante y actriz Cynthia Erivo en la misma categoría "de color" que el intérprete de Dolor y Gloria.

"Solo dos actores de color han sido nominados a las categorías principales de interpretación”, publicó Deadline en un tuit que fue borrado pocas horas después. Vanity Fair tuvo un momento de lucidez aún mejor: "Los españoles no son técnicamente considerados personas de color, pero Antonio Banderas fue nominado por su papel protagonista en el drama en español Dolor y Gloria". "Técnicamente" no son personas de color. ¿Y en teoría?

El sistema de calificación racial estadounidense es evidentemente discriminatorio con el pueblo latino, por no hablar del trato que ha hecho -y tristemente sigue haciendo en algunas áreas- de los descendientes de afroamericanos o nativos indígenas. Los europeos parecen no librarse de esa inclinación nacionalista. En su descabellada confusión geográfica podría llegar a ocurrir que Tenochtitlán, Brasilia y Alta Verapaz hicieran frontera con Torrejón de Ardoz. Todo es posible.

Banderas: la apuesta de España en los Óscar

Antonio Banderas ha sido uno de los tres artistas nominados al Óscar a mejor interpretación. Le preceden Javier Bardem, quien ha sido nominado en tres ocasiones por Antes del anochecer, No es país para viejos y Biutiful (las dos primeras fueron producciones estadounidenses y la segunda mexicana) y Penélope Cruz, quien fue nominada por la española Volver, también dirigida por Pedro Almodóvar, además de Vicky Cristina Barcelona y el musical Nine, ambas estadounidenses.

Dolor y Gloria y la cinta de animación Klaus son las dos grandes competidoras de la próxima 92 edición de los Premios de la Academia de Hollywood. Antonio Banderas deberá disputarse el Óscar con un magistral Joaquin Phoenix (nominado por Joker), Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood), Adam Driver (Historia de un matrimonio) y Jonathan Pryce (Los dos papas).

La celebración de los premios Óscar se realizará el próximo domingo 9 de febrero.