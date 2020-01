La tercera temporada de ‘You’ ya es una realidad

Nerviosos. No podemos ver a Penn Badgley en You sin ponernos nerviosos. Y no precisamente porque nos encante el papel que hace en la serie, sino porque representa a un personaje que queremos bien lejos de nuestra vida. Pero lo cierto es que la historia que cuenta la serie tiene a todos los espectadores pegados a la pantalla. Por ello, Netflix ha decidido apostar por una tercera temporada.

Antes de acabar el año y tras las buenas críticas recibidas por sus últimos capítulos, la autora de la ficción, Caroline Kepnes, confesó que tenía que seguir trabajando en ella y que estaba escribiendo la tercera novela. Además, hace varios días el Instagram de Netflix publicó una imagen de los protagonistas donde señalaban que "rodando se lo pasan BIEN".

A apenas dos semanas de empezar el 2020, la plataforma ha anunciado en sus redes sociales que la nueva temporada de You no tardará en llegar: "Nos vemos pronto, vecino. La tercera temporada de #YouNetflix llega próximamente". Así que si te quedaste descolocado y con ganas de más, todavía queda historia de esta serie.

No es lo único que tiene preparado Netflix para los próximos meses. En marzo, Élite estrena su tercera parte a menos de un año de estrenar la segunda, y este viernes 17, regresa Sex Education con nuevos capítulos.