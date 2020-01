Beyoncé regala en exclusiva su nueva colección con Adidas a una de las jóvenes actrices de éxito

Este 18 de enero Beyoncé lanzará al mercado su nueva colección de Ivy Park con Adidas. Y aunque quedan unos días para poder hacernos con ella, hay alguna afortunada que ya la tiene en casa en exclusiva.

En los últimos días, Beyoncé no ha parado de ir mostrándonos, poco a poco, algunas de las piezas de esta colección en la que predominan los colores naranja, vino y blanco. Ropa deportiva llena de glamour que se convertirá en objeto de deseo para muchos.

En los dos últimos días la cantante nos ha ido mostrando su colección encapsulada en armarios que más de uno hubiera querido recibir como regalo de Reyes Magos. Pero sólo unos pocos lo tienen.

Una de las afortunadas es Yara Shahidi, la actriz que empezó a ganar popularidad por la película El sol también es una estrella, basada en la novela juvenil de Nicole Yoon y que coprotagoniza el chico de Riverdale, Charles Melton. También podemos verla dando vida a Zoey en las series Blackk-ish y Grown-ish.

Ella ya ha recibido en un armario especial, toda la colección al completo que incluye prendas de ropa, zapatillas y complementos. Hasta joyas podemos encontrar entre estos nuevos diseños.

La actriz no ha dudado en asegurar que el día en el que recibió el regalo se ha convertido en “mi día favorito”. Y no es para menos, no todo el mundo tiene la posibilidad de lucir los nuevos diseños de Beyoncé antes que nadie.

Y para celebrarlo, no se le ha ocurrido otra cosa más que hacer un unboxing. Nos ha permitido conocer mejor la colección, lo que ha servido para ir teniendo claro cuál es el favorito, pero muchos también se han puesto verdes de la envidia.

¿Cuál es tu caso?