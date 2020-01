6 fotos que demuestran la influencia que tuvieron The Beatles en la moda

1. El corte de tazón de toda la vida se lo debemos a ellos

The Beatles

Es imposible pensar en The Beatles y no recordar el icónico corte de pelo que llevaban al inicio de su carrera: el mop-top, una variante del “corte de tazón” que conocemos y que el propio Justin Bieber adaptó a su propio estilo muchos años después -¿quién no recuerda ese pelo, por favor?.- Estaba claro que si John, Paul, George y Ringo querían destacar como banda, tenían que romper con lo establecido, ¡peinado incluido! ¿Qué es lo que se llevana en los 50? El ducktail —aunque sin duda nos quedamos con su otro nombre: duck ass o culo de pato— que popularizaron famosos como el actor Tony Curtis de Con faldas y a lo loco.

2. El traje sastre

The Beatles

Otra de las novedades que introdujeron fue el traje de chaqueta creado en exclusiva por el diseñador Douglas Millings. La banda aparecía con una imagen elegante y cool nunca vista. Si los rockers se inspiraban en los cantantes de la época con las chupas de cuero y vaqueros; con la llegada de los Beatles, surgió una tribu urbana rival: los mods. El traje de chaqueta fue su principal insignia, pero no cualquiera. En color negro o gris, ajustado y con tres botones, que evolucionó en el diseño más icónico: sin solapas y cuello circular, inspirado en el trabajo de Pierre Cardin.

3. Los botines

The Beatles

Está claro que la banda de Liverpool cuidó todos los detalles de su estilismo y no dejaron ningún detalle al azar. Los zapateros Anello & Davide crearon un modelo para ellos conocidos como botines Chelsea, que después pasaron a llamarse Beatles boots. En piel de color negro, tacón cubano y siempre con un pantalón estrecho para dejarlos ver.

4. Estilo hippy

The Beatles

El surgimiento de la cultura hippy y los cambios sociales del momento marcaron un antes y un después es su modo de vestir. Abandonaron por completo esa imagen homogénea, formal y más inocente de sus inicios; y cada uno fue buscando reflejar su propia personalidad. Aun así, existían denominadores comunes que, cómo era de esperar, crearon tendencia. Barba, bigote, estilo informal, camisas de colores, combinaciones psicodélicas…

5. Las chaquetas de "Sgt. Pepper"

Chaquetas

Está claro que el álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" no dejó indiferente a nadie y que creó un precedente en la música; pero en la moda, su influencia también fue abismal. Como ha ocurrido muchas veces en la moda, la guerra inspiró a la banda para crear sus eclécticos uniformes militares con colores neón, que rozaban -pero que conseguían esquivar- lo hortera. Una estética que también marcó muchísimo a Michael Jackson con sus míticas chaquetas militares.

6. Las gafas de "Imagine"

The Beatles

1971. El año que se escuchaba por primera vez Imagine, la canción compuesta por John Lennon y su mujer Yoko Ono, y que se convirtió en himno universal del amor y la paz. Una de las imágenes que todavía recordamos de su videoclip es la cara de Lennon, tocando el piano, con sus míticas gafas redondas. Una montura que se convirtió en tendencia universal y atemporal. ¿Algo que quizás no sabías? Las lentes naranjas eran su favoritas porque según el Feng Shui favorece la creatividad. Además, estas gafas en concreto está en el museo de Los Beatles de Liverpool y están valoradas en más de 1.5 millones de dólares.