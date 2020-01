Natalia Lacunza anuncia nueva canción y nos enseña su portada

Olvídate de mí. Natalia Lacunza tiene nuevo tema y apenas quedan diez días para poder escucharlo en bucle. Así que, si eres superfan de su música, posiblemente estarás dando saltitos de alegría al otro lado de la pantalla.

Ha sido ella misma quien lo ha anunciado en sus redes sociales: "Voy a subir una noticia". Y a los pocos minutos soltaba la bomba, donde nos ha contado cómo se llamará el nuevo tema y cómo será la portada. ¿Quieres saberlo todo? La canción se llamará Olvídate de mí, saldrá el próximo 24 de enero y la portada es fantasiosa: tan sencillo como un fondo de nubes rosas, moradas y azules, con el título en el centro.

No sabemos si el título de la canción es una petición, pero que no cuente con nosotros, porque va a ser bastante difícil que nos olvidemos de su música. Y después de esta noticia, sus fans se han vuelto locos por escucharla: "Se viene temazo", "Seguro que no defrauda", "Vamos todas juntas a llorar" o "Me da algo, Natalia", son algunos de los comentarios que han escrito los más fieles a la artista.

Además, no es lo único que tiene preparado para este 2020. La cantante de Tarántula, aprovechó su 21 cumpleaños para contar que antes de primavera sacará su segundo EP. Vamos, ¡que no para! ¿Te han entrado ganas de escucharlo? Nosotros estamos seguros de que no pasará desapercibido.