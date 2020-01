Harry Styles, Ava Max, Jonas Brothers… Los 40 vídeos del momento, en la lista de LOS40

De momento no hemos encontrado la manera de que la lista de LOS40 se huela, toque y saboree, pero sí que se puede disfrutar con los otros dos sentidos: el oído y la vista. Sí, porque además de escuchar el repaso radiofónido los sábados, también es posible vivirlo a través de los clips de las 40 canciones que integran la lista más importante del país. Con esa intención elaboramos cada semana este vídeo (en la parte superior), en el que, en rigurosa cuenta atrás, revisamos el chart en imágenes. Una cuenta atrás que desde este pasado sábado empieza en Meduza y Goodboys (farolillo rojo con Piece of your heart) y culmina en el número uno de Si por mí fuera, de Beret. A recrearse la vista se ha dicho.