Ester Expósito sube una foto de niña para felicitar a su madre: “No quiere salir en mi Instagram”

Ester Expósito es una de las actrices del momento. Gracias a su papel de Carla en Élite, con tan solo 19 años, se ha convertido en toda una estrella que suma nueve millones de seguidores y seguidoras en Instagram. ¡Una barbaridad!

En su cuenta, además de hacer promoción de sus trabajos, la joven comparte su día a día. Pues bien, este 15 de enero es un día muy especial para Ester. ¿La razón? Su madre, la mujer más importante de su vida, cumple años.

Expósito ha compartido una preciosa foto en la que aparece de niña mirando hacia arriba. Las manos de su madre rodean su cara. La expresión de la pequeña Ester lo dice todo. Pero no es casualidad que la joven haya escogido esta imagen para felicitar a su madre. Lo ha hecho por respetar su decisión de no aparecer en las redes sociales de su hija. ¡No todo el mundo quiere que millones de personas te pongan cara!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 15 Ene, 2020 a las 10:00 PST

“No quiere salir en mi Instagram, pero hoy es el cumpleaños de mi raíz en la vida, la persona que inunda de luz las palabras ‘mujer’ y ‘madre’ con su fuerza, su inteligencia, su amor incondicional, su lucha y sus ganas de vivir”, ha empezado escribiendo la actriz.

Luego ha continuado describiendo lo que más le gusta de ella: “Tiene la forma más bonita que he visto nunca de tratar y de mirar la vida y me siento la mujer más afortunada del mundo cada vez que me giro y ahí está ella, siempre ella🌹 (resumen: no me creo ni yo la pedazo de madre que tengo)”.

Sin lugar a dudas, una preciosa dedicatoria que ha emocionado a los seguidores y seguidoras de la actriz. ¡Nos encanta!