Soy una pringada consigue que Pablo Motos viva uno de los programas más incómodos de ‘El Hormiguero’

Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada, se pasó este martes por El Hormiguero y seguramente Pablo Motos ha tenido pesadillas con ella durante toda la noche. Ya la entrada nos puso sobre aviso.

Mientras Nuria Roca entraba al ritmo de la música, toda sonrisas y entrando en el juego. Ella, hacía una peineta al público y acababa con las manos sobre la cara. “¿Estás bien? Qué susto me has dado, pensaba que te habías emocionado”, le decía el presentador. Ella aseguraba que todo era porque “me hace gracia estar aquí”.

Desde el principio dejó claro que no se lo iba a poner fácil a Motos que está más acostumbrado a lidiar con invitados que son más bien amigos que entran al trapo de todo lo que les propone.

Etsy y Nuria acudieron al programa para presentar Road trip, un programa un tanto surrealista que se estrena este 26 de enero en TNT. La idea consistía en juntar a estas dos mujeres que, previamente, no se conocían personalmente, en un viaje de 2000 km de Miami a Nueva York.

En realidad, Nuria Roca sabía de la existencia de su compañera de viaje por su hijo, “me puso un vídeo suyo hablando de una persona en concreto y me había hecho mucha gracia”. Etsy, por su parte, reconoció que sí que la conocía, “es un icono de la televisión”, y confesó que se la esperaba “más estirada y más pija”.

Parece que después de la experiencia han logrado ser amigas aunque está claro que son la noche y el día. Nuria es el optimismo personalizado mientras que Etsy es la bandera del pesimismo que ha hecho de la muerte y el suicidio su tema de conversación favorito.

Durante el programa, la yotuber se mantuvo a su bola, contestando con monosílabos y lo que algunos han considerado, impertinencias. Aunque Nuria intentaba quitar hierro a todo, está claro que la tensión estuvo presente durante todo el rato.

En redes, muchos ponían de relieve la incomodidad que se vivió.

Finalmente fue el programa más visto del día y logró dividir a la audiencia. Muchos criticaron el papel de Motos que, según muchos, no supo lidiar con la invitada que terminó convirtiéndose en la gran protagonista.

Pablo Motos está sintiendo lo que siente un actor de Hollywood cuando visita el Hormiguero. #RocaQuesadaEH — Hart (@hart_ito) January 14, 2020 La primera vez que es Pablo Motos el que está incómodo en el hormiguero y no sus invitadas. #RocaQuesadaEH — Juan Carlos Boyer (@JCrowkid) January 14, 2020 Me parece una vergüenza que desde el hormiguero se banalice con semejante persona que han llevado de invitado, el suicidio, y se hagan bromas con un tema tan serio y unas de las principales causas de muerte en jóvenes. #RocaQuesadaEH — Jaime R. (@Jaimerc3) January 14, 2020 #rocaquesadaeh no entiendo tanta crítica al programa de hoy. Yo en todo caso criticados el poco sentido de humor que está teniendo Pablo que no sabe cómo reaccionar cuando no le siguen el rollo — Adrián Cánovas (@acanovas91) January 14, 2020

Otros, criticaron que se le diera cabida a una chica con unos valores, supuestamente, tan dañinos para la juventud.

en serio, estamos locos en este país, de que esta gente tenga seguidores? Esta es la clase de sociedad estamos creando, con estos monstruos de personas?venga hombre, yo me bajo de esta mierda de mundo. #RocaQuesadaEH — Eli Muñoz (@Elimunoz79Eli) January 14, 2020 Me parece una vergüenza que desde el hormiguero se banalice con semejante persona que han llevado de invitado, el suicidio, y se hagan bromas con un tema tan serio y unas de las principales causas de muerte en jóvenes. #RocaQuesadaEH — Jaime R. (@Jaimerc3) January 14, 2020

Y, no faltaron los que alabaron la actuación de Etsy y que aplaudieron hasta la camiseta que mostró en la que podíamos ver una foto de Motos en una especie de postura de yoga bastante extraña y que él pidió que dejara de mostrar durante el programa.

Camiseta de Pablo Motos haciendo yoga 🤣 #RocaQuesadaEH pic.twitter.com/xMtyebcltH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2020 Ha sido el mejor programa de El Hormiguero solo porque estaba Soy una pringada? #RocaQuesadaEH pic.twitter.com/ODWEwGmt9A — Mr Infinito (@MrInfinito_00) January 14, 2020 #RocaQuesadaEH todos los que están criticando a Soy Una Pringada son aquellos señores retrógrados que esperan al típico normoinvitado que va a contar lo mismo que todos los demás.

Y por desgracia o suerte hoy les ha explotado la cabeza. 🤯🤣

Eso es lo que ella buscaba. — Kokoro🦋💙 (@kokorosant) January 14, 2020

Vamos, que a favor o en contra, lo que está claro es que el paso de Soy una pringada por El Hormiguero, no dejó a nadie indiferente.