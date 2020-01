Quién es James Scully (Forty en ‘You’), el chico que está revolucionando las redes

Si has visto You es posible que estés un poco obsesionado con la historia, pienses que alguien te persigue a toda costa o, en su defecto, te hayas enamorado de uno de sus protagonistas (de Joe no, por favor). El actor que interpreta a Forty, la hermana de Love, parece que ha hecho ese efecto entre los seguidores de la serie, pues desde que se estrenó la segunda temporada, no hemos parado de ver fotos en Twitter e Instagram de este chico.

¿Quién James Scully -Forty, en You-? Te damos todos los datos que necesitas para conocer más al chico estadounidense que está revolucionando las redes sociales.

Tiene 27 años, es aries y ha vivido en texas (Estados Unidos), pero sus primeros años los pasó en Inglaterra debido al trabajo de su padre.

Su pasión por el teatro se remonta al instituto, donde participó durante varios años en el grupo de teatro musical, lo que pensaba que iba a ser su futuro. Incluso llegó a pensar que tanto el cine como la televisión era algo "ridículo que no podía hacer", pero se cruzó por su camino hace varios años, y ahora podemos verle en una de las producciones más exitosas de la actualidad.

Estudió con Camila Mendes -Veronica Lodge, en Riverdale- y protagonizó una obra del instituto con ella. Algo que siempre cuenta con mucha curiosidad y a la que guarda un cariño especial.

A pesar de su corta carrera, James ya ha protagonizado series potentes como Heathers: Escuela de jóvenes asesinos, la serie de HBO basada en la película homónima de Daniel Waters producida a finales de los 80.

Pero, ¿dónde más podemos verle? Aterrizó a las plataformas en un capítulo de Quantico, la ficción que protagoniza Priyanka Chopra, y parece que desde su papel en You vamos a empezar a verle en más de una producción.