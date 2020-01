Eterna Dolores O'Riordan

Hoy se cumplen dos años de aquella tarde del 15 de Enero en la que lamentábamos la terrible noticia del fallecimiento, con tan sólo 46 años, de Dolores O´Riordan, la cantante de The Cranberries. El azar hizo que coincidiera con el Blue Monday y que fuese en Londres, donde se encontraba grabando una nueva versión del Zombie junto a la banda Bad Wolves; aún nos sigue doliendo la pérdida, pero nos dejó un buen puñado de canciones y una voz llena de carisma inolvidable en la historia de la música. Como suele ocurrir en estos casos, la escena mundial se vistió de luto y las ventas de discos se dispararon, y algunos sintieron que les habían arrebatado un pedacito de la banda sonora de su adolescencia. Para seguir reparándonos del golpe, vamos a repasar algunos de los temas más desconocidos donde dejó su peculiar voz Dolores.

Un año después, la banda publicaba un sencillo, All Over Now, correspondiente al octavo y último disco de The Cranberries, titulado In The End, y se disolvía oficialmente. El álbum póstumo contenía letras agridulces escritas por ella, que siempre se ha caracterizado por plasmar situaciones autobiográficas en sus temas, y que algunos se atrevieron a tildar de despedida. Un año antes de la muerte de Dolores, se había publicado Something Else, con versiones acústicas de los grandes éxitos del grupo y tres canciones nuevas.

La primera canción que compuso Dolores O´Riordan fue a la edad de 12 años. Se llamaba Calling, y estaba dirigida a un profesor del que estaba perdidamente enamorada. Su afición por la música (era fan de The Smiths, Patsy Cline o Duran Duran, banda cuyo representante artístico, Don Burton, sería años después su esposo y padre de sus tres hijos), le valió el apodo en la escuela de "la chica que escribe canciones". También se lo podrían haber currado más.

Antes de entrar en The Cranberries para sustituir a Niall Quinn, su voz mezzosoprano fue escuchada en el coro (como curiosidad, tocaba el órgano en la Iglesia). En honor a la verdad, su vida no fue un camino de rosas, pues, según ella misma relató, sufrió abusos durante su infancia y padeció una anorexia de la que le costó salir tras una larga terapia, y cuyo tratamiento por parte de la prensa sensacionalista le costó unas muy malas relaciones que decidió zanjar con ese disco que consideró como punto de inflexión, Bury The Hatchet ("entierra el hacha"). Un año antes de su desaparición, afirmó sufrir transtorno bipolar.

La vocalista no pasó desapercibida para Eminem, que usó el sample de la mítica Zombie, el tema en el que denunciaban la situación de Irlanda del Norte que les lanzó a la fama, en su tema In Your Head.

Confesa admiradora del Papa Juan Pablo II, definió como uno de los días más felices de su vida cuando fue invitada en 2001 a cantar ante él en el Vaticano. De no haber consagrado su vida a la música, admitió que hubiese optado por ser misionera.

En 2016, Dolores O´Riordan formó junto a Andy Rourke, de The Smiths, y Olè Koretsky (su última pareja sentimental) la banda D.A.R.K, que sólo publicó un disco, Science Agree.

The Cranberries también versionaron grandes temas, como Go Your Own Way, de Fleetwood Mac, In The Ghetto, de Elvis Presley o Close To You, de Carpenters.

La irlandesa probó suerte en solitario a partir de 2017, publicando dos discos, Are You Listening? y No Baggage. El día después de la publicación de su segundo álbum, anunció que The Cranberries volvían tras un parón de seis años y medio, con gira mundial y publicación del disco Roses, que se lanzó en 2012 y coincidió con la polémica demanda de Dolores a su compañero Noel Hogan, co-autor de muchos de los temas de la banda.

Tampoco faltaron los remixes, como éste de Linger, la que es sin duda una de sus mejores canciones.

Pudimos verla también en el cine, en un cameo en la película Click. En la escena, se casa el hijo de Adam Sandler y Kate Beckinsale, y hay una banda cantando Linger, donde es ella misma quién interpreta el tema. ¿Quién mejor?

Su féretro salió de la capilla de Limerick, su pueblo natal, a hombros por sus compañeros de banda, entre aplausos y acompañado por uno de sus temas, When You´re Gone. "And I miss you..."