¿Aitana o su doble? Puede que no consigas distinguirlas

¿Cuántas veces has navegado con las redes sociales y te has visto obligado/a a detener tu paso para observar detenidamente una imagen? Sí, esa foto de alguien desconocido pero que imaginabas que se trataba de un selfie de tu mejor amigo/a. ¡Un/a doble en toda regla! Pues tranquilo/a porque puede que no seas el/la único/a.

Aitana Ocaña, la que conquistó todos nuestros corazones tras su paso por Operación Triunfo, ha encontrado una doble casi idéntica. Tanto tanto tanto que muchos, incluso, no consiguen diferenciarla.

Ella es Violeta Julbe, una joven que ya ha dado sus primeros pasos en Youtube, la plataforma que ha utilizado para presentarnos algunos de sus secretos. Es de Barcelona, la música es su pasión, mide 1'60 metros y le encanta escribir, cuatro características que, casualidad o no, comparte con la ex triunfita. ¡Son almas gemelas!

No es de extrañar que su descubrimiento en redes sociales haya ocasionado una auténtica revolución entre los seguidores de la intérprete de +. De hecho, todas y cada una de sus últimas publicaciones están inundadas de comentarios de su ejército de fans que mencionan a la artista. Aunque Aitana aún no se haya pronunciado al respecto, estamos seguros de que no tardará en reconocer que las redes sociales es un universo capaz de conectar a personas idénticas que parten de orígenes completamente distintos.

Aitana se ha convertido en una de las jóvenes artistas más solicitadas del momento. Sus canciones han recorrido gran parte, no solo del país, sino del globo terráqueo. Algunas, incluso, han llegado a los puestos más altos de los ránkings de éxitos musicales. Sin ir más lejos, el hit que comparte con Lola Índigo, Me Quedo, se llevó la medalla de oro de la lista de LOS40 y, actualmente, continúa llenando de ritmo nuestros días mientras suena en nuestra emisora.

Llámalo casualidad o no, pero es indudable que Aitana y Violeta comparten, no solo parecido físico, sino también personal. ¿O no?