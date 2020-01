J Balvin se va a Islandia a conocerse y se rapa completamente la cabeza

Hace tres días J Balvin compartió una foto suya metido en el agua del Blue Laggon en Islandia. Un lugar mágico en el que aseguraba que estaba “Conociendo a Jose 🙏💙”.

Nada más ver la imagen, muchos de sus amigos se lanzaban a comentarla.

Hiba Abouk: ❤️

Juanpa Zurita: Nice 🔥

India Martínez: Qué pasada!!! 💙

Naomi Campbell: 👋🏾👋🏾🔥🔥🔥

Tommy Mottola: WOW ‼️🙌🏼🙌🏼

Allí lleva desde entonces disfrutando de paisajes impresionantes y de la nieve. Y por el tono de las aguas y el abrigo que se ha agenciado para el viaje, son muchos los que aseguran que es un avance de Azul, el posible próximo single de la paleta de colores que está compartiendo el colombiano.

Pero no, él ya ha asegurado que no se trata de su próximo single. “No me digan que es el video de azul porque no es, ni blanco parte 2 😂😂😂😂”, aseguraba.

El caso es que este viaje está dando mucho de sí. Para empezar se ha cambiado de look. Se ha puesto en manos de una estilista para raparse la cabeza por completo. Ya no podrá teñirse el pelo de mil colores, por lo menos, de momento.

Eso sí, el pelo que no ha tocado es el de la cara y sigue luciendo su barba de los últimos tiempos. Lo que tiene claro, es el objetivo de este kit kat en su ajetreada agenda. “Batman tuvo que enfrentarse con sus miedos pues aprendamos de los súper héroes 🙏”, escribía junto a una de sus fotos en uno de esos paisajes tan alucinantes.

Está claro que está aprovechando este viaje para reflexionar y ha llegado a alguna conclusión: “Solo quedarán los recuerdos, los buenos momentos, los paisajes, los amaneceres, el atardecer, un buen café, un abrazo a tiempo y la fe de que todo pasará”.

Pero más allá de los planteamientos filosóficos, vamos a lo práctico, ¿qué te parece su nuevo look? Parece que no le ha gustado a todo el mundo, aunque está claro que es algo temporal, que el pelo crece rápido.