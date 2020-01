Blas Cantó convierte ‘Él no soy yo’ en el nuevo ‘I want to break free’ de Queen

“Estos días están siendo una locura. ¡Qué bonita locura!”. Esta frase la escribía hace tan solo un día Blas Cantó. Y es que la cuenta atrás para Eurovisión ha comenzado y él está metido en la vorágine que supone ser el representante de uno de los países, el nuestro.

Todavía no conocemos el tema que cantará el próximo 16 de mayo en Rotterdam pero ya nos han avisado que va a sorprender. Y es que, con lo perfeccionista que es Blas, estamos convencidos de que está dándole muchas vueltas para ofrecer algo que esté a la altura.

Claro que en toda esa locura de la que habla, encuentra momentos para echarse unas risas. Unas cuantas llegaron grabando un anuncio del que no tenemos muchos detalles pero que nos ha llamado la atención por su puesta en escena. Imagínate a un trajeado Blas sobre el escenario pasando la aspiradora mientras canta.

Seguro que a más de uno le ha venido a la cabeza la imagen de Freddie Mercury en el vídeo de I want break free. Solo que el cantante de Queen tenía bigote y lucía minifalda. Blas, no lo ha dudado y ha escrito junto al vídeo: “Ya disponible mi propia versión de I want to break free”.

No sabemos en qué contexto se ha dado esta situación pero él nos da alguna pista: “En este spot agarré la aspiradora, el micro, y moví a todo el equipo para que cantasen conmigo #ÉlNoSoyYo”. Y el resultado es para echarse unas risas por lo surrealista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es) el 14 Ene, 2020 a las 3:57 PST

Por si alguien se ha quedado con ganas de más, él ha dejado claro que “pronto veréis la que liamos, promete ser muy divertido. 😂”.

Desde luego, ya han llegado las primeras bromas. La actriz Adriana Torrebejano ya le mandaba un mensajito vía comentarios: “Tengo mucha plancha en casa, por si te viene bien pasar...”. A Blas no le quedaba más que contestar con un “JAJAJAJA”.

Está claro que en esta recta final hacia Eurovisión, el cantante no está dispuesto a pasar desapercibido. ¿Estaría grabando un anuncio de aspiradoras? ¿Tal vez el videoclip de su canción para Eurovisión? ¿Era, quizás, la carta de presentación para el certamen? En breve tendremos respuestas.