Bruno Mars tiene la canción perfecta para San Valentín

2019 nos dejó variadas y magníficas colaboraciones de Bruno Mars con artistas de diferente condición como Cardi B, Nile Rodgers o Ed Sheeran. Un año "sabático" (ofreció una espectacular residencia en Las Vegas) para uno de los solistas internacionales más reconocidos del momento que está cogiendo impulso e inspiración para su próximo proyecto musical tras el éxito mundial de 24K Magic (2016).

De momento parece que el estudio de grabación para dar vida a su cuarto disco tendrá que esperar un poco más ya que su próxima aventura musical es una canción perfecta para San Valentín.

Gracias a Billboard hemos conocido que Bruno Mars participa en el tema Forever Valentine, un hit que coescribe, y coproduce para Charlie Wilson. Con su clásico toque rythm and blues y funk, seguro que se convertirá en una de las canciones más reproducidas en estos meses en los que el amor está en el aire.

El estreno mundial de esta colaboración de Bruno Mars tendrá lugar el próximo 17 de enero. Los productores The Stereotypes y D'Mile, colaboradores de canciones como That's what I like del solista, están involucrados también en una canción en la que la voz del solista hawaiano sonará sólo en los coros.

"Bruno Mars es la bomba y tiene una energía tan grande como la mía en el escenario. Hemos hablado durante todo este tiempo y tenemos una admiración y un respeto mutuo. Es bonito cuando dos personas tienen este tipo de conexión. Solo cosas maravillosas pueden salir de esto" declaraba Wilson deshaciéndose en elogios sobre Bruno Mars.

La única pista que el músico dejó de que estaba trabajando de nuevo en el estudio fue una foto en redes sociales donde dejó claro que su estilismo y su buen rollo seguiría un año más: chandal de marca, calcetines blancos y zapas de moda. Bruno Mars está como en casa. Su entrada al estudio está repleta de buenas vibraciones como él mismo ha explicado en una de sus últimas publicaciones en Instagram: "Pongámonos a trabajar"