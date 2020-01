Sandra Barneda cuenta la primera vez que se enamoró de una mujer

El último programa de Planeta Calleja ha sido de los más emotivos. La presentadora Sandra Barneda se apuntaba a la última aventura de Jesús Calleja. ¿El objetivo? Ascender por el Monte Kinabalu en la Isla de Borneo. Una experiencia de lo más aventurera para la presentadora de Telecinco.

Pero no solo ha sido un viaje físico, Sandra también ha regalado un viaje emocional a los espectadores narrando algunos de los episodios más duros de su vida. La presentadora se ha sincerado con Jesús y ha hablado de cómo salió del armario. “Aceptar que me gustan las mujeres me costó mucho, pero a quien más les costó fue a mis padres (…) No sabía lo que era la homosexualidad. Me enamoré de una profesora de radio y le mandé una carta que nunca leyó”.

Barneda continuó contando el duro momento en el que sus padres conocieron su homosexualidad: “Estuve meses sin hablar con ellos. Solo mi hermana sabía dónde estaba. Desaparecí para ellos y perdonarles fue duro. Es muy injusto que pierdas a una hija por lo que siente su corazón”.

Con el tiempo, la presentadora hizo las paces con sus padres: “Aprendí que el mayor referente que tengo es mi madre y entendí muchas cosas”. Fue unas Navidades cuando, tras nueve meses sin verse, Sandra decidió darles otra oportunidad: “Mi madre estuvo llamando todos los días y yo no le cogía el teléfono. Después de casi nueve meses llegaron las Navidades y fui a comprar unas plantas para ir a visitarlos. Mi madre se quedó descolocada y emocionada. Mi padre no pudo ni levantarse de la silla de la emoción que tenía”.

Sandra también ha contado en el programa cómo se enamoró de su ex pareja Nagore Robles, con quien compartía plató en Supervivientes: “Fue lo más fuerte que me ha pasado en la vida”. La presentadora ha reconocido que fue muy complicado trabajar aquellos días cuando coincidía con ella: “Fue muy duro ver cómo te tiembla el cuerpo y tener que esconcerlo durante un programa de más de cinco horas de duración”.