‘La isla de las tentaciones’: el pacto que hicieron Fiama y Álex antes de entrar

'La isla de las tentaciones' se ha convertido en la sorpresa de la temporada televisiva que está enganchando a más audiencia de la que esperaban.

Con la segunda gala que solo se emitió por Cuatro, el reality logró que la cadena se convirtiera en líder del prime time marcando un 17.2% y 2.270.000 espectadores.

Por lo que ahora en Mediaset empiezan a descubrir algunos secretos de la grabación.

Melani: "Fiama se agarra a lo primero que ve"

Ha sido en la entrega de hoy en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cuando la expulsada Melani pisó el plató y Nagore le dejó que escuchara un audio de Fiama y Álex sobre un pacto que hicieron antes de entrar al concurso.

Melani en plató / Mediaset

La novia decía lo siguiente a Julián, uno de los solteros que intenta tener algo con ella: "A mí me empieza a dar pena cosas qe he hablado con Álex. Dijimos que cuando salieramos de aquí ninguno tendría contacto con las tentaciones que nos pusieran y ahora me da una pena...".

Mientras Melani lo escuchaba no dejaba de sonreír, confesando que al haber tenido algo con Álex hace años conocía bien su inseguridad: "Lo veo una tontería enorme hacer amistad y no poder hablar después". Pero además, su opinión de Fiama no la dejaba en buen lugar: "Ella se agarra a lo primero que ve".