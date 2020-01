Cristina Pedroche felicita el cumple a Dabiz Muñoz con un beso de película

“40 años ya”… Con estas palabras Dabiz Muñoz anunciaba que este 15 de enero era su cumpleaños y, no nos puede gustar más esa cifra. Empieza una nueva década que, seguro, le deparará tantas buenas cosas como la treintena.

De momento ha empezado a recibir las felicitaciones de muchos amigos que le han querido transmitir todo su cariño y sus mejores deseos.

Miki Nadal: 40 años...no te quedan platos que crear...y yo que me los coma. Felicidades, cuarentañero!!!!

Raúl Gómez: Felicidades noble hombre!

Luis Figo: Felicidades chaval estás como el vino d oporto 👌👏🎂🥂

Josie: ❤️FELICIDADES❤️

Pitingo: Felicidades CRACK!!! 🎉🎊🎂🎁

El chef ha pasado su cumple junto a su mujer, Cristina Pedroche y, como manda la tradición, soplando las velas, en esta ocasión de una tarta hecha a la altura y firmada por Oriol Balaguer, todo un maestro en el chocolate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) el 15 Ene, 2020 a las 10:06 PST

“Soplando velas en Diver❌⭕️ con mi amor @cristipedroche , con quien y dónde iba a estar mejor? 🔥40🔥”, escribía Dabiz junto a la fotografía que nos permite ver la tarta en cuestión.

Y cómo no, la felicitación más especial ha llegado de parte de su mujer. Un beso de película nos ha dejado a muchos con la boca abierta y pensando que eso del amor debe ser algo que de verdad existe.

“Hoy me como a besos al cumpleañero❤️❤️❤️ Felices 40 @dabizdiverxo 😍 Eres mi todo. Mi paz. Mi hogar. Mi amor. Mi vida. Mi tranquilidad. Mi familia. Hoy más que nunca. Porque te quiero y tú siempre me tendrás. No habrá tormentas ni nieblas que apartar, todo será como un sueño hecho realidad.❤️ #MaridoCumple40 😍”, escribía la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 15 Ene, 2020 a las 12:18 PST

Y ya que estaba, alguno se ha añadido a la felicitación. “SUPER HAPPY BIRTHDAY A TU SUPER HOMBRECITO 🎂💕🎂💕🎂💕🎂💕🎂”, le mandaba Aless Gibaja. Chenoa también se unía a la celebración con un escueto: “Felicidades 😍”.