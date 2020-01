Las canciones más míticas de ‘Un paso adelante’

El 8 de enero del año 2002 se abrieron las puertas de la escuela Carmen Arranz en Antena 3. Fue así como conocimos a Lola, Rober, Ingrid, Silvia, Pedro y a sus compañeros en la exitosa serie Un paso adelante. Profesores como Adela, Diana, Alicia, Cristóbal o Juan les ayudaban a formarse, Pedro Peña ocupaba un lugar entrañable entre aquellas paredes, y tuvimos ocasión de ver coreografías con auténticos temazos. Dieciocho años después, y tres años después del reencuentro de sus alumnos (en el que echamos de menos a Silvia Marty), volvemos a recordarlas. ¡¡Uno, Due, Tre... Quattro!!

Una lástima que en esa época no existiesen los memes, porque uno de los mejores de UPA sería éste de Pedro bailando uno de los trallazos de ese momento, Safri Duo.

Otra de las canciones que relacionamos sin duda con la serie fue el Baila Morena de Zucchero. La banda que integraron los protagonistas de Un Paso Adelante, UPA DANCE, la versionaron en su disco. El boom que supuso dio origen a uno de los programas que más recordamos también, Fama A Bailar.

Convertidos en estrellas de la pequeña pantalla, salieron de gira por escenarios de media España, con canciones que nos invitaban a tumbarlos de pies y manos, como el Sámbame, o ese Miguel Ángel Muñoz (más tarde conocido como M.A.M.) con su declaración de intenciones en la intro de Morenita.

Si hubo un país donde lo petase Un Paso Adelante, fue en Francia. Y una francesa, Alizée, también era la encargada de otro de los temas insigne de UPA, Moi... Lolita, que impactó en listas de ventas a raíz de esta escena.

Mónica Cruz se marcó un Beyoncé con el Crazy In Love, años antes de coincidir con la diva en estilismo, ya que en 2008 lució el mismo vestido que paseó la ex-Destiny´s Child el año anterior en los Globos de Oro.

La banda sonora de la película Hair también tuvo su espacio en las clases de la escuela y Beatriz Luengo y Pedro Pujol hicieron gala de su torrente de voz en Aquarius.

Las tres protas de la serie no dejaron pasar ningún temazo de la época, y unieron fuerzas Britney mediante. Chute de nostalgia de los 2000´s. ¿Recordáis esos outfits?

¿Y quién no empezaba a bailar cuando sonaba la cabecera de la serie? Más de uno aún guardará en su cajón un par de calentadores.

Se atrevieron a cantar en inglés también, y aunque no fue de las más conocidas, para muchos fanáticos de la serie este Once Again fue de lo más top que nos brindó aquella fábrica de himnos.

Oscura y sensual fue la coreo que preparó Adela, la profesora de clásico con más presencia (con permiso de Alicia Jáuregui) con el Lullaby de The Cure.

Lola/Beatriz Luengo interpretó esta canción de la película Fama tanto en la serie como el disco de UPA, que incluía algunas versiones además de temas originales.

En cualquier escuela de artes escénicas que se precie, Cabaret es un musical de referencia, y nos despacharon una de las actuaciones más recordadas.

Y es que Natalia Millán es una de las figuras más reconocidas en el teatro musical de nuestro país, y protagonizó dicho musical (entre otros, como Billy Elliot) junto a Beni, otro de los personajes de la serie que interpretaba el reciente chico Almodóvar Asier Exteandía, y que no superó la criba del primer año, al igual que Jose, al que daba vida el actor Alfonso Bassave. Actualmente, podemos ver a Natalia en la nueva temporada de Cuéntame como uno de los últimos fichajes más aplaudidos.

Este tema de George Michael supuso una de las mejores coreos del cierre de la primera temporada, en mitad de la presión por superar el curso. Vaya rollazo tenía también Erika Sanz.

Otro de los alumnos, demostró que poseía down y tempo también fuera de las aulas. Junior Mínguez, El Príncipe de los Gatos.

Noa y su We eran la banda sonora en la clase de Diana en la que "Tito Rober" y Silvia se mostraban de lo más hostiles el uno con el otro.

¿Y quién le iba a decir a Beatriz Luengo, que versionó el Let´s Get Loud de Jennifer López, que terminaría componiendo para Ricky Martin, Shakira y hasta para J.Lo?