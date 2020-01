Roddy Ricch, el artista que ha impedido el nº1 de Justin Bieber en Estados Unidos gracias a Tik Tok

Roddy Ricch. Puede que tu nombre no te suene de nada o que, quizás, hayas oído pronunciar últimamente pero no sepas muy bien quién es. No problem. Aquí estamos para investigar un poco y descubrir quién es este chico que puede presumir de haber impedido que el Yummy de Justin Bieber debutara en el nº1 de ventas de singles en Estados Unidos.

Cuando todos pensaban que el sonado regreso de Justin Bieber con material nuevo, después de cuatro años de ausencia, batiría todo tipo de records, llegó este chaval de tan solo 21 años y acabó con todos esos sueños. Bieber ha tenido que conformarse con un segundo puesto.

Pero, ¿cómo lo ha conseguido este Ricch? Fácil, gracias a Tik Tok. Si cuando el canadiense comenzó era youtube la plataforma que te lanzaba, parece que en esta era, es Tik Tok la que se está convirtiendo en la mejor cantera. Que le pregunten a Lil Nas X que se ha convertido en una super estrella gracias a su éxito en esta red social.

Ahora, parece que le toca el turno a este rapero que llevaba dos años allanando el terreno. Publicó un primer tema en 2017 que llamó la atención de consagrados como Meek Mill, Nipsey Hussle o DJ Mustard. Y ya se sabe que cuando encuentras padrino, las puertas se te empiezan a abrir.

Fue escogido para varias colaboraciones y poco a poco su nombre empezó a ser más conocido en Estados Unidos. Él, nacido en California, pero criado en Atlanta, ha conocido diferentes escuelas del género y eso le ha dado una posición más personal. El día que falleció XXXTentacion, escribió Die Young, un tema pensando en un amigo de la infancia que había fallecido en una persecución. El vídeo alcanzó los 80 millones de visitas en youtube y los 120 millones de streams en spotify.

El fruto estaba sembrado pero ha sido la plataforma de Tik Tok la que le ha dado el empujón para liderar listas de ventas en su país, y hay que hablar en plural porque ha logrado el nº1 tanto en la lista de singles como en la de álbumes. Y es que el característico efecto de sonido del estribillo de su tema The Box se ha colado en muchos vídeos de los usuarios.

De esta manera y contra todo pronóstico, el tema se ha convertido en nº1 para lástima de Bieber. Ha logrado, además, desbancar a Post Malone que ocupaba esa posición con Circles. Por cierto, que Post Malone y Roddy Ricch son viejos amigos que ya tienen una colaboración.

Tampoco debe de estar muy contento Travis Scott. El álbum homónimo de su colectivo JACKBOYS ha perdido la primera posición en favor del álbum debut de Roddich, Please excuse me for being antisocial. De esta manera, el rapero hace doblete en ventas, algo que no sucedía desde marzo del año pasado con la banda sonora de Ha nacido una estrella con Shallow de Bradley Cooper y Lady Gaga.