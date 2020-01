Esty Quesada (Soy Una Pringada) recomienda las 7 canciones de la semana

Esty Quesada, Soy Una Pringada, tiene pendiente de estreno en TNT Vamos Juan, la secuela de Vota a Juan, donde su padre en la ficción, Juan Carrasco, interpretado por Javier Cámara, es el epicentro de una comedia negra sobre la situación política, a la que se incorporan nuevos rostros esta temporada como Anna Castillo o Alberto San Juan, y Road Trip, donde la bilbaína se va durante cinco capítulos con Nuria Roca a recorrer Estados Unidos. Hemos podido ver a la YouTuber en cameos en series como Colegas o Paquita Salas, estrenó en Flooxer su serie Looser, donde dirige, protagoniza y es guinosta, saliendo victoriosa y dejando con ganas de más (R-E-A-L). Ha escrito dos libros, Freak ("A gordas, maricones y tullidos. A hijas de puta, bolleras y yonkis. A travestis, putas y suicidas"), y Las Cosas Que Me Salvaron La Vida. Entre esas cosas que la rescataron, la música ocupa un lugar muy importante, y hoy es ella quien nos incita a descubrir temazos y nos recomienda siete canciones para la semana. YASSS!

LAS RECOMENDACIONES DE ESTY QUESADA

Lunes: Sin Ti - Axolotes Mexicanos. "Lunes triste de mierda pero eres joven y el sábado te lo pasaste genial bebiendo hasta perder el conocimiento y mientras puedas bailar y hacer un poco el ridículo todo está bien."

Martes: Te entiendo - Pignoise. "Clásico atemporal para los corazones enamorados con alma adolescente."

Miércoles: Calypso - Spiderbait. "Caminar por Madrid como en un capítulo de Daria."

Jueves: Even Fallen In Love - Buzzcocks. "Bailar en el local más cutre del mundo con el suelo tan sucio que se te pegan los pies."

Viernes: I’m not okay- My Chemical Romance. "Como decía Morrissey “by friday life has killed me”."

Sábado: Niña de hielo - Carolina Durante. "Dando tumbos por Madrid con botella en mano."

Domingo: La De Parks - Marcos y Molduras. "Bajona de domingo con una canción de amor."

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Special Death, de Mirah. La primera temporada de American Horror Story escondía esta joya de canción en uno de sus capítulos. Y es que Ryan Murphy se empeñó en que el personaje de Violet Harmon tuviera un gusto exquisito.

There She Goes, de The La´s. Algunos catalogaron a este grupo noventero de one hit wonder. Os invito a descubrir que no es así.

Son of a gun, de The Vaselines. Los mismísimos Nirvana les versionaron. Estos escoceses hicieron lo mismo con una cover del Lithium de la banda de Kurt Cobain, y hasta del You´re Think You´re A Man de Divine que también versionaría J de Los Planetas.

The First Gang To Die, de Morrissey. Algunos podemos contar entre nuestras hazañas el haber visto a Morrissey en directo. Los que no, es más que recomendado hacerlo, y, si no existe la posibilidad inmediata, podéis buscar el dvd en directo (o en YouTube, si queremos ser más realistas), Who Put the M in Manchester?, correspondiente a su directo en el Manchester Arena en 2004. A algunos le cambiará la vida.

Every you, Every Me, de Placebo. El grupo que lidera Brian Molko confirmó recientemente su participación en varios festivales de nuestro país para el próximo verano. Al belga con más carisma sobre un escenario hay que disfrutarlo siempre que se pueda. Y cuando suene ésta, muchos no podremos evitar recordar la peli Crueles Intenciones.

Lover, you should´ve come over, de Jeff Buckley. Una de las mayores pérdidas que sufrió el mundo de la música. El hijo de Tim Buckley murió ahogado en el Mississippi con treinta años mientras celebraba un contrato discográfico, con un sólo álbum publicado, el Grace. Pero qué álbum.

Shitlist, de L7. Micky y Mallory Knox se cargan a la gente al ritmo de este temazo en Asesinos Natos durante una de las escenas cinéfilas más tremebundas que nos han legado. Tampoco hubiesen fallado si hubieran optado por el Rebel Girl de Bikini Kill o el The Scratch de 7 Year Bitch, pero ésta última se la quedaron Drew Barrymore y Chris O´Donnell en Mad Love.