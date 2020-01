Ariana Grande estalla ante los haters que critican su estilo: “Dadme un respiro”

Hay ocasiones en las que nuestra mente dice "basta", y esto es lo que le ha ocurrido a Ariana Grande en las redes sociales. Internet es un universo que alberga millones y millones de contenidos, muchos de ellos maliciosos y pasados por alto.

Las celebs son las mayores perjudicadas y los usuarios que más se enfrentan a este tipo de mensajes incontrolables. La intérprete de 7 Rings sabe de lo que hablamos, y el pasado 15 de enero tuvo que dar un golpe sobre la mesa y plantar cara a los que la critican.

Todo ocurrió cuando diversos usuarios comenzaron a enviarle mensajes que criticaban el estilo de la cantante. "Podría destacar sin llevar los dos mismos outfits de siempre, amor", comentaba un seguidor anónimo de esta red social. Esto llegó a ojos de Ariana, quien no tardó en reaccionar. "Gracias a dios que soy cantante entonces. Dadme un respiro. No me gusta que me saquen fotos, me escapo de los paparazzi casi todo el tiempo. Nunca publico las fotos que no son sobre el escenario pero, m*erda, te prometo que tengo ropa muy bonita, más mona que esta maldita chaqueta de candy", señaló.

thank god i’m a singer then 😭 gimmeee a break

i don’t like having my photo taken, i escape the paparazzi almost every time

i never post photos that aren’t on stage but shit i promise i have cute ass clothes 🥺 cuter than this fuckin candy jacket i- — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 15, 2020

Pero no todo quedó ahí. "Bebé, solo queremos lo mejor para ti", añadió otra seguidora, a lo que Grande respondió: "Prometo que luzco más mona por aquí en mi propio mundo. No he podido ponerme un maldito par de botas últimamente por la imagen traumática que tengo de estos artistas de Tik Tok", concluyó. La cantante hace referencia a los vídeos publicados en esta plataforma que bromean acerca de su look.

PERIODDDDD 😭😭 i already know

but also

i’m never even seen like ever

i promise i look cute over here in my own world

i haven’t even been able to put on a pair of fuckin boots lately because of the traumatic image i have in my head of these uh .... tik tok “performers” 🥺 — Ariana Grande (@ArianaGrande) January 15, 2020

En cuestión de segundos, Ariana recibió centenas y centenas de mensajes de apoyo por parte de sus millones de seguidores. La gran mayoría de ellos le aconsejaban ignorar cualquier tipo de comentario que intentase atormentarla.

Ahora te toca responder a ti: ¿Te gustaría que Ariana volviese a lucir su inigualable ponytail y sus altas botas negras? ¡A nosotros nos encantaría!