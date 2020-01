Cristina Ramos: de triunfar en ‘Got Talent’ a ‘Tu cara me suena’

Tu cara me suena ha vuelto a nuestras vidas con una octava edición que tiene todos los ingredientes para que los próximos meses vivamos otra vez uno de los shows más molones de la televisión. Como en todas las temporadas, el casting es clave para conquistar a los espectadores y, este año, aunque los concursantes no son muy mediáticos, tienen lo necesario para sorprender al público, ya sea por sus capacidades para imitar a artistas o por que tienen ese toque más cómico.

Hoy en LOS40 vamos a centrarnos en la que es una de las concursantes más prometedoras. Se llama es Cristina Ramos y, aunque muchos no la ubican, ha conseguido conquistar al mismísimo Simon Cowell, uno de los productores más reputados del mundo.

'Got Talent', su gran escaparate

Pero vayamos al principio. En su página oficial la presentan "como una cantante española conocida por su capacidad para cantar y combinar diferentes géneros como la ópera, el rock, el funky o los boleros". Y no exageran. Cristina demostró que era una de las voces más grandes en la primerísima edición de Got Talent España (2016). Allí conquistó a Risto Mejide, Edurne, Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez, pero también a la audiencia, que la eligió como ganadora absoluta del programa.

En Got Talent consiguió cierta popularidad y la utilizó para realizar eventos por todo el mundo antes de embarcarse en una segunda aventura televisiva: La Voz…México (2018). Participó en la séptima edición del talent musical y allí también logró la victoria junto a su coach Carlos Rivera.

Cristina Ramos interpreta 'Call Me' en 'America's Got Talent'

Tan solo un año después, Cristina Ramos dio el salto definitivo como participante de America´s Got Talent: The Champions. Este programa, que emite NBC en Estados Unidos, reunió a los mejores talentos surgido de los Got Talents de todo el mundo para hacer el espectáculo definitivo. En esta ocasión, la cantante no ganó, pero sí se coló en el Top 5.

La carrera discográfica de Cristina Ramos

Aunque en la industria musical todavía no ha conseguido destacar como cantante, Cristina Ramos ya ha probado suerte con varios temas. Su primer single fue Loca. Lo publicó en 2017 y fue la canción oficial del evento Winter Pride Maspalomas. Poco después publicó otros dos singles: We Can´t Know, del productor suizo Richard Sanz, y Survivors, del compositor español Oscar Navarro. Pronto volverá a la carga con un nuevo sencillo, que esta vez contará con el respaldo del sello Universal.

Videoclip oficial de uno de los sencillos de Cristina Ramos

Mientras tanto, Cristina Ramos regresa a la tele 'Made in Spain' para imitar a otros artistas en Tu cara me suena 8. ¿Conseguirá en el programa de Antena 3 una nueva victoria para su currículum?