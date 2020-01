Pablo Alborán, Black Eyed Peas y Dua Lipa amenazan el Nº1 de Beret

El pasado sábado, Beret logró el segundo número uno en LOS40 de su carrera con Si por mí fuera, uno de los temas de Prisma, su primer álbum, que ya es disco de oro en España. Al sevillano no le pueden ir mejor las cosas: el día 8 inicia en A Coruña la gira de presentación de dicho trabajo, en colaboración con LOS40. Pero la lista se renueva cada semana y Beret se enfrenta ahora al reto de revalidar su liderato.

Para ello, tendrá que resistir la pujanza de sus perseguidores. En el #2 está Tones and I, que ha sido tres veces número uno con Dance monkey. Hace mucho que una canción no suma cuatro semanas en lo alto, y si alguna podría conseguirlo es el éxito de la australiana, que la ha dado a conocer en todo el mundo. En los siguientes tres puestos encontramos canciones que aún no han accedido a la primera plaza y son también claras favoritas: Tabú, de Pablo Alborán y Ava Max (#3), Ritmo, de Black Eyed Peas y J Balvin (#4) y Don't start now, de Dua Lipa (#5). Es bastante probable que entre ellos salga el nuevo triunfador de la lista, aunque, como bien sabemos, cualquier cosa puede ocurrir.

También está en el aire la entrada del candidato de la semana, Justin Bieber. El canadiense podría regresar a la lista con Yummy, su esperado nuevo single. Recordemos que su último tema en el chart fue I don't care, junto a Ed Sheeran, que llegó al número uno. Una vez que realicemos el recuento de apoyos con el HT #MiVito40 veremos si sirven para que el rubiales se haga un huevo en el ránking.

Al margen de la lista, este sábado tenemos para sortear 4.000 euros en metálico entre todos los oyentes. ¡Quién los pillara! El mejor antídoto para la cuesta de enero…, y la de febrero. Atentos desde el inicio del programa para saber cómo participar. Y por votar en antena regalaremos la película Toy Story 4 y el Libro de Disney, una historia ilustrada del mundo Disney.

Así que ya sabes: si quieres formar parte de la familia más numerosa de la radio musical del fin de semana, conéctate al show de Tony Aguilar.