BTS - Black Swan [2020]

Como prometieron en el anuncio del lanzamiento de su nuevo álbum Map Of The Soul: 7, ya está aquí su primer single: Black Swan. BTS se prepara para una de las fechas más importantes del año, y para calentar motores y plantar el nerviosismo entre sus seguidores, compartió la agenda de publicaciones que les espera de aquí a su lanzamiento el 21 de febrero.

El viernes 17 de enero estaba marcado en el calendario como el día del estreno del primer single oficial del álbum, que llegaría con un videoclip interpertado por la compañía de baile MN. Y así ha sido.

La exitosa banda de K-Pop ha dado vida a la que quizás se ha convertido en una de las canciones más inspiradoras de este 2020. Titulada bajo el nombre del Cisne Negro, comparten el sentimiento de todos aquellos que alguna vez se han dedicado a este arte: la danza. Black Swan es un himno inspirado en la frase de Martha Graham, "un bailarín muere dos veces - cuando dejan de bailar, y esta muerte es la más dolorosa".

Y es que no hay mejor aliado para la danza que los sonidos melodiosos. Para ello, BTS cuenta con una base marcada por los ritmos del violín sobre los que se dictan todos y cada uno de los movimientos de los jóvenes protagonistas de sus imágenes.

Black Swan formará parte del sucesor de Map Of The Soul: Persona. Un álbum que ya opta a convertirse en uno de los más esperados y prometedores de la banda. ¡Sus seguidores cuentan los días para escucharlo! Pero lo cierto es que no es el primer avance que hemos podido escuchar sobre él. Hace unos días, su agencia compartió Interlude: Shadow interpretada por Suga, que mostraba los ritmos del hip hop más potentes de la música del grupo.

Tic, tac, tic, tac... ¡ya queda menos para el 21 de febrero!