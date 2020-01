EXCLUSIVA: Robledo nos habla sobre ‘No Me Olvida’, su colaboración con Omar Montes y Quimico Ultramega

Omar Montes se convirtió en uno de los personajes de 2019, y ya se ha ganado la permanencia del título en 2020. Ya son varios los artistas con los que ha colaborado, y no solo eso, sino con los que ha irrumpido en las listas de las plataformas de éxitos para quedarse. Alocao' junto a Bad Gyal y Como El Agua con Ana Mena son dos claros ejemplos.

Pero Omar se ha quedado con ganas de más, y por ello se ha aliado con Robledo y Quimico Ultramega en un hit que ya apunta a convertirse en otro de los más reproducidos del año (¡y solo estamos en enero!). Y solo tendremos que esperar al 29 de enero para esucharlo.

Llega No Me Olvida, una canción de ritmos urbanos que nos muestra los sonidos del flow gitano que tanto caracterizan al de Pan Bendito junto al toque de free de nuestro protagonista. LOS40 hemos hablado con Robledo para conocer más detalles acerca de su nuevo proyecto, y esto es lo que nos ha adelantado:

Pregunta: Llega No Me Olvida junto a Omar Montes y Quimico Ultramega y es inevitable preguntarte esto: ¿Cómo ha surgido esta colaboración?

Respuesta: La colaboración surgió un día que estaba con OuterSpace (productora audiovisual) grabando un videoclip de QuímicoUltramega. Acabaron de grabar el vídeo y nos quedamos en el sitio hablando de música y le enseñé el tema que tenía grabado (No Me Olvida). Le gustó mucho y le pregunté si le gustaría meterse en la canción y me dijo que sí. Otro día más adelante con Omar en un estudio, quedamos para grabar una canción e igual. Le enseñé esta canción de la que ya tenía grabadas las voces de Químico. También le gustó mucho y grabó sus partes.

P: ¿Cómo describirías la canción?

R: Pues yo la describiría fiestera y adictiva.

P: ¿Tienes alguna anécdota durante su grabación?

R: Bueno, una cosa graciosa que hicimos fue que Salcedo, Oscar Barrul y yo, mientras Omar estaba grabando una toma en interior, en un espacio pequeñito con los cámaras (OuterSpace), las chicas y todo, nosotros estábamos en la puerta con la máquina de humo apuntando al set donde estaban grabando y decían: “Humooo”. Parecía que se nos quedaba pegado el dedo en el botón de echarlo. Y en medio de la grabación de su toma, los cámaras no decían nada y nosotros decíamos: “¿Más humo?” y lo echábamos… Llenamos el set de humo y salió todo el mundo acordándose de toda nuestra familia. *risas*

P: ¿Habrá videoclip?

R: Sí, claro.

P: ¿Qué puedes contarnos sobre él?

R: Es muy videoclip muy muy bueno, muy llamativo y tendrá alguna que otra cosa loca del Oeste.

P: Provienes del mundo del freestyle (batallas de gallos), aunque siempre has lanzado tus propias canciones. ¿Cómo decidiste apartarte del primero para dedicarte al segundo?

R: Porque en realidad el freestyle para mí siempre ha sido un hobbie y a lo que siempre realmente me he querido dedicar es a la música. Decidí centrarme solo en la música para tener la cabeza al 100% en ello.

P: Por último, ya que hemos hablado de música, ¿qué otro reto musical te gustaría superar en este 2020? O, ¿qué objetivo quisieras alcanzar?

R: Me encantaría seguir creciendo, expandiendo mi música por todos lados, cantar en muchas ciudades o países, y colaborar con gente a la que admiro.

Ya lo has leído. No Me Olvida llegará con un toque del Oeste y se convertirá en el alma de la fiesta por su diversión y adicción. Robledo así da comienzo a una de sus etapas profesionales más emocionantes del año, y no hay mejor forma de empezarla que con una colaboración con dos de las promesas musicales más destacadas de la industria de la música en España.

Quédate con su nombre porque en este 2020 vas a escucharlo, y mucho. ¿Estás listo/a para No Me Olvida?