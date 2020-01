Una foto de Amaia y Javier Calvo juntos en el baño dice más de su amistad que cualquier palabra

"Querida Amaia, eres genial, cuando vas a la playa, cuando vas a cenar. Eres muy diver y cantas perfecto, se me corre el rímel pensando en tu cuerpo. Mi corazón está lleno si vienes a verme, en pleno mes de enero o cuando llega septiembre. Vives en Barna, lejos de aquí, pero existen los aves para estar junto a ti. Haces canciones y das mucho amor, me das lecciones pero también con humor. Viva Amaia, es la más guay, nunca se calla ni dice bye bye. Eres para siempre, estarás junto a mí cuando, enfermo de muerte me veas morir". Estas eran las palabras que Javier Calvo le dedicaba a su amiga Amaia el día de su cumple.

Y sí, dejan claro que alumna y profe (recordemos que se conocieron dentro de la Academia de Operación Triunfo) tienen una relación muy estrecha. Pero cuando pensábamos que ya no podía haber nada que nos dejara más evidente cómo es su historia, llegan las dos fotos que han borrado todos nuestros esquemas.

"Las amigas que mean juntas, permanecen juntas", ha escrito el actor y director junto a un par de imágenes tomadas en el cuarto de baño mientras Amaia está sentada en el váter y él a su lado, copa en mano. Desde luego, pocas situaciones pueden representar tanta intimidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Calvo (@javviercalvo) el 18 Ene, 2020 a las 12:23 PST

“Te quiero mucho”, respondía la cantante a su amigo en los comentarios de la fotografía. Y no era la única que tenía algo que decir. Rosalía compartía un emoticono, demostrando que sigue los pasos de su colega.

Cayetana Guillén Cuervo: Total❤️

Leroy Sánchez: JAJAJAJAHA

Marta Soto: Fan

Mario Jefferson: La mujer española nunca mea sola

Parece que el encuentro en el baño se produjo tras el concierto que la navarra ofreció en el Teatro Circo Price de Madrid. “En los pases de micro, en mi mente ya estabas llenando salas, con banda, rodeada de flores y con la gente enloquecida. Desde el primer día que te vi siempre he visto lo mismo. Te quiero, @amaia”, compartía Javier Ambrossi del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Ambrossi (@soyambrossi) el 18 Ene, 2020 a las 4:54 PST

“Joe javi voy a llorar que bonito😭💔 te quiero MUCHISIMO eres el mejor del mundo💘💘💘”, le respondía la cantante. Está claro que en este trío hay mucho amor del bueno y muchos habrán encontrado en estas imágenes en el baño un gesto con el que se identifican.