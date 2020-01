La imagen viral del día es el encuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt en los SAG Awards

En 2005 Hollywood se tambaleó cuando Jennifer Aniston y Brad Pitt ponían fin a sus cinco años de matrimonio. Angelina Jolie se había colado en medio y el mundo del corazón no podía creerse lo que estaba sucediendo.

Desde aquellos días, el encuentro entre Aniston y Pitt ha sido uno de los momentos más buscados y esperados. Tras la ruptura de Brad y Angelina… muchos han visto una puerta a la esperanza para esta pareja que siempre fue muy querida en la meca del cine.

De ahí que su encuentro en los SAG Awards (los premos de cine que entrega el Sindicato de Actores) haya eclipsado cualquier premio de la gala. Joaquín Phoenix, Rene Zelleweger, Laura Dern o Peter Dinklage, entre otros, se han llevado un premio, pero no llenan los titulares del día. Lo hace el buen rollo que ha demostrado la ex pareja cuando se ha encontrado en el backstage de la gala.

Ambos han recibido un premio. Ella como mejor actriz de serie dramática por su papel en The morning Show. Ha subido a recoger su estatuilla con la emoción de alguien nuevo en estas lides. Tuvo bonitas palabras para Adam Sandler y, ya más tranquila, en la sala de prensa, aseguró sentirse honrada de haber participado en un proyecto que aborda el acoso sexual laboral.

Pero más que con sus palabras, la gente se ha emocionado con el vídeo que muestra a Brad Pitt entre bambalinas viendo el discurso de su ex sin perderse ni una palabra.

EL MOMENTO:



No es un premio, es Brad Pitt viendo a Jennifer Aniston siendo premiada como Mejor Actriz en Serie de Drama. Aunque por lo feliz que se ve parece que hubiera ganado él 🥺#SAGAwards pic.twitter.com/VfNFrMjyrv — Cinetástico (@cinetastico) January 20, 2020

Él también subió al escenario a por su premio, el de mejor actor de reparto por su trabajo en Érase una vez en…Hollywood. En su discurso no faltó el sentido del humor. “Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder”, empezó diciendo haciendo clara alusión a que se encuentra soltero.

Dio las gracias a los pies de sus compañeras de película como Margot Robbie o Margaret Qualley, un chiste que entendieron los que conocen el fetichismo que tiene Quentin Tarantino (director de la cinta) por esa parte del cuerpo.

Y ahí no quedó la cosa. Las risas también se escucharon cuando dijo: “Seamos honestos. Fue un papel difícil. Un tipo que se droga (con marihuana), se quita la camiseta y no se lleva bien con su esposa…”.

Entre los que dibujaron una sonrisa en su rostro mientras le escuchaban hablar estaba Jennifer Aniston. Y desde luego, no falta la imagen que nos ha permitido ver cómo esta pareja ha superado su historia.

Quedate con quien te mire como Jennifer Aniston mira a Brad Pitt dando su discurso. #SAGAwards pic.twitter.com/NzUWeDUDKD — AP (@altapeli) January 20, 2020

El actor finalizó su discurso con un tono más agridulce: “Cada uno de nosotros conocemos el dolor, la soledad y llevamos eso a la pantalla”.

Pero, sin duda, lo mejor de la gala no se vio sobre el escenario sino detrás. Brad Pitt y Jennifer Aniston cruzaron su camino y se pararon a saludarse. No faltaron las risas y los gestos de complicidad. La fotografía en la que podemos verle a él sujetando la mano de ella es una de las que más vueltas al mundo has dado en las últimas horas.

Jennifer Aniston y Brad Pitt, complicidad de una ex pareja. / Emma McIntyre/Getty Images for Turner

Quién diría que esta pareja dejó de serlo. Viéndoles juntos es difícil no pensar en que podrían plantearse una reconciliación. Claro que eso sería más propio del argumento de alguna de sus películas que de la vida real. Pero…nunca se sabe.