Samuel de ‘La Voz 2017’ cumple su sueño de colaborar con su ídolo adolescente: Ángel López

Han pasado tres años desde que Samuel nos sorprendió en La Voz 2017 interpretando su propia versión de A Puro Dolor. Antes de que el joven quedase como tercer finalista de aquella edición, había participado en Operación Trunfo 2009, donde se dio a conocer.

Pues bien, Samuel ha vuelto a la música con una canción propia. Pero no lo ha hecho solo. Para la ocasión ha unido su talento al del Ángel López. Sí, el mismo que perteneció al grupo de Son By Four (el grupo de A Puro Dolor). ¿Y qué ha salido de tal unión? Nada más y nada menos que ÚNICA.

Con un ritmo urbano, una letra cargada de buen rollo y un estribillo pegadizo, se trata de un tema que no podrás quitarte de la cabeza. Ángel y Samuel han apostado por un producción impecable y un ritmo contagioso donde sus voces quedan perfectamente ensambladas.

¿Y cómo surgió esa colaboración? Fue gracias a que el co productor de Samuel le envió el vídeo de la actuación de A puro dolor a Ángel. Este le respondió con un mensaje de admiración y agradecimiento al artista español. Desde ese momento, los dos artistas comenzaron a tener una relación de amistad y fraguar la que sería su colaboración. Al tiempo, Samuel le envió una de sus colaboraciones al puertorriqueño y de ahí nació ÚNICA.

Para Samuel ha sido todo un sueño poder cantar con Ángel, ya que Son By Four es uno de sus grupos de adolescente: “Y de repente me veo compartiendo single con uno de los top de mi adolescencia. Ya os dije que no dejarán de soñar. Que todo llega”.

Sin lugar a dudas, un gran sueño para Samuel que, con ÚNICA, cierra una etapa de su vida. ¡Y un sueño cumplido.

Casting para Tu cara me suena

Pero todavía le quedan muchos sueños por cumplir. Samuel ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras de Instagram la prueba que hizo para el programa de Tu Cara Me Suena. ¡Y lo hace genial!

Samuel clava a la perfección las voces de algunos de los artistas del momento como Bad Bunny, Mahmood, Elton John, Pedro Capó o Nick Jonas. Aunque, tal y como ha confesado “este año no fue posible”, seguirá intentándolo. ¿Lo veremos en la siguiente edición del divertido programa de Antena 3?