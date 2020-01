“Me enrollé con Ben Affleck sin saber que era él”

Hay un tema que se está haciendo viral y que nos ha llamado mucho la atención en Anda Ya. Se trata de un tweet que no ha tardado ni unos segundos en volverse todo un fenómeno ya que los usuarios se lo han tomado como un juego en el que desahogarse.

Los tuiteros han encontrado su lugar para compartir esas historias locas y surrealistas que parecen difíciles de creer cuando las cuentas pero que son totalmente ciertas. Entre las más locas, y que nos han encantado, hemos recopilado algunas de las que ha recopilado el perfil de Hematocrítico. Algunas son auténticas joyitas.

Historias que te convierten en toda una estrella del rock.

Tenía un rollete con un tío que estaba en temas musicales. Me dijo que si quería ir a Barcelona a pasar unos días. Terminé con él y los Guns N’ Roses en el bus que les pone la discográfica para desplazarse al concierto (sentada en la parte delantera flipando, no modo groupie) — MissFit Lindemann △⃒⃘ (@_Miss_Fit) 7 de enero de 2020

Otros, por culpa de sus instintos más primarios perdieron a un posible buen amigo...

Otra. Hace más de 10 años en el trabajo, salí del baño tras plantar un pino y me puse a lavarme las manos. En ese momento entró nada menos que Andoni Zubizarreta en el wc donde yo había giñado y cerró la puerta. 5 segundos después salió y fue al baño de al lado. — Bakero (@BakeroJordi) 7 de enero de 2020

Y cuando la amabilidad está premiada, a todos nos gustaría que pasase algo así.

Una vez en un hotel donde me alojaba, un señor enorme no me dejó entrar al ascensor, al increparle el por qué, salió tras él Jeniffer Lopez y me dijo educada y en español que era por seguridad. Creo que no respondí nada y con mi cara de idiota se cerraron las puertas y adiós. — Francisco Corujo (@CorujoFrancisco) January 7, 2020

Pero no son las únicas, se pueden encontrar cosas de lo más increíbles como un encuentro en Nueva York con el cantante del Gangnam Style, sin ellas saberlo. Cumpleaños de gente a la que no conocer muy bien el que acaba apareciendo el Rey Felipe y Letizia o amigas que ligan con Joaquín Cortés y tú por no quedarte colgada acabas con su amigo el guiri, que luego resultó ser Ben Affleck...

Pero esto no solo ha pasado en el curioso mundo de las redes sociales, nuestros andayeros también tiene sus historias de lo más locas. Jorge de Sevilla es el protagonista de una de ellas. Él se dedica al mundo de las reformas, y en una ocasión, le arregló una bajante de una Comunidad. Pero cuando lo arregló y llegó el momento de pagarle le dijeron que no tenían pasta. Así que, no se lo pensó dos veces, desmontó la puerta de portal y se la llevó a su casa. Al día siguiente ya tenía el dinero y la puerta volvió a su sitio.

Susana de Burgos tampoco se queda atrás. En un avión miró por la ventana y vió como su maleta estaba abandonada en mitad de la pista de aterrizaje. En ese momento, fue a ver al piloto y hasta que no consiguió que la recogieran no despegaron. No veáis la que lió.

