Si te enganchaste a ‘You’, tienes que ver estas 8 series

Eres de ese medio mundo que se ha enganchado a You, se la ha visto entera y tiene que esperar un año (mínimo) hasta ver la tercera temporada. Lo sabemos: la serie te ha dejado pegado a la pantalla y ha sido corta. Pero no te preocupes, te damos una lista de 8 series que tienes que ver si te ha enganchado la tóxica vida de Joe.

1. The end of the f***ing world

Si algo tiene en común You y The End of the F***ing World es que sus protagonistas no están muy bien de la cabeza. Ambas producidas por Netflix, la segunda cuenta la historia de un adolescente psicópata con ganas de matar a una persona, y encuentra una chica con la misión de enamorarla para después acabar con ella. Lo que no sabe, es que está bastante peor que él y que todo va a dar un giro de 360 grados. Una serie oscura, que no da nada de mal rollo y que te encantará. Además, ya van por la segunda temporada.

2. Dirty John

Si prefieres seguir viendo series sobre gente tóxica y calculadora, te recomendamos Dirty John. Basado en el podcast con el mismo nombre, cuenta la historia de un hombre manipulador, violento y mentiroso que tiene como misión conquistar a las mujeres para después engañarlas. Es verdad que la serie no ha recibido buenas críticas, pero al final, te engancha y quieres saber más y más de este hombre. Tanto es así que Netflix creó el documental Dirty John, the dirty truth.

3. 13 Reasons Why

Por 13 razones ya es una serie mítica de Netflix, pero si todavía eres una de las pocas personas que no la ha visto: te la recomendamos. La historia que hay detrás del suicidio de una adolescente, por qué sucedió y qué tuvieron que ver cada una de las personas que hacían su vida alrededor de la joven. Muchas respuestas y un misterio sin resolver. La tercera temporada ya está disponible en la plataforma.

4. Riverdale

You y Riverdale comparten productores. Aunque son historias totalmente diferentes, les une la temática oscura y la incertidumbre de lo que pasará en cada uno de sus episodios. Se centra en un grupo de chicos de instituto que, aunque sus vidas parezcan normales, cada uno esconde secreto que no tardarán en descubrir. Podría decirse que es una especie de Gossip Girl algo turbio.

5. Big Little Lies

Cinco mujeres y un asesinato. ¿Quién mató a quién? Siete episodios en los que no te dejarás de preguntar qué pasó. No sabrás de quién fiarte y tampoco quién es el asesinado. Solo sabrás el pecado, pero no el pecador ni el que lo sufre. La segunda temporada de Big Little Lies volvió con fuerza con la interpretación de Meryl Streep.

6. The Fall

Aunque esta serie es bastante más antigua que el resto, no tiene desperdicio. The Fall se centra en una serie de asesinatos investigados por un policia de Inglaterra, que con el fin de responder todas las preguntas sobre el culpable, se adentra en su mente. Tiene 3 temporadas y el último episodio se emitió a finales de 2016. Además, está protagonizada por Jamie Dornan.

7. Black Mirror

Si no has visto ningún capítulo de Black Mirror, ya estás tardando. Cada episodio es independiente del anterior, pero en ocasiones habrá referencias que solo si eres un friki de la serie, pillarás a la primera. Son historias relacionadas con el avance extremo de la tecnología y las consecuencias que puede tener en nuestras vidas, pero de una manera exagerada. En muchos, no entenderás nada hasta el final del capítulo pero te dejará comiéndote la cabeza durante varias horas. Además, uno de los capítulos de la última temporada está protagonizado por Miley Cyrus.

8. Cómo defender a un asesino

Para engancharte a Cómo defender a un asesino tienes que tener tiempo, pero en el momento que la empiezas posiblemente la veas del tirón. Son 6 temporadas y la última se estrenó a finales del año pasado. La serie trata sobre una profesora de universidad que elige a algunos de sus alumnos para que colaboren con ella en un proyecto: un complot de asesinato que cambiará el trascurso de su vida.