'Sweet dreams': así se gestó la tabla de salvación de Eurythmics en los 80

Hay canciones que son verdaderos salvavidas para los artistas o grupos que las cantan. Es lo que pasó con Sweet Dreams (Are Made of This), un tema que se ha convertido en un clásico de la música pop. El dúo británico Eurythmics, detrás de la canción, creía que su carrera estaba acabada poco antes de lanzarla, en los primeros años 80.

"Recuerdo que ese día estaba de un humor terrible, de hecho pensé que debíamos desistir", decía Annie Lennox refiriéndose a la sesión de grabación de 1982 en Londres, donde estaban gestando su segundo disco, con su compañero de banda Dave Stewart. "Estaba sentada ahí pensando decirle que regresaría a Escocia y que simplemente lo olvidara", cuenta la cantante, cuyo primer álbum con Stewart como Eurythmics, In the garden, había sido un fracaso.

Pero, de repente, Lennox dio con una melodía aparentemente simple en el teclado. Y Stewart, que solía tocar la guitarra, en ese momento improvisó un tempo rápido con algo de percusión. "Era increíblemente contagiosa y potente, pero nosotros no la elegimos, y nuestra discográfica tampoco, como un sencillo del álbum hasta la tercera o cuarta selección", decía Stewart.

Eurythmics - 'Sweet Dreams (Are Made Of This) '

Un éxito por sorpresa

El dúo, que siempre que ha mantenido una fuerte amistad y que hace poco volvieron a subir juntos a un escenario, hablaba abiertamente de su peor época. "Mucha gente ve a artistas como nosotros en la televisión o donde sea y en un primer momento piensan: 'Oh, lo están haciendo genial", dice Stewart. "Pero no ven los cuatro, cinco, diez años teniendo problemas para llegar a fin de mes y tocando frente a tres o cuatro personas", insiste el rockero.

Sweet Dreams (Are Made of These) y su álbum homónimo, lanzados a principios de 1983, encabezaron las listas en Europa y América del Norte seguidos por otros de sus álbumes como Be Yourself Tonight. Con su introducción de sintetizador fácilmente reconocible, se convirtió en un clásico de la música electrónica, con multitud de reinterpretaciones, entre las que destaca la de Marilyn Manson.

"Ni en un millón de años pensamos que sería una canción que estaría en todos los festivales de música electrónica, porque nosotros no hacíamos música electrónica", afirma Stewart. Annie Lennox explicaba que al escribir la letra de Sweet Dreams describieron originalmente la situación sombría que atravesaba el dúo. Pero irónicamente el tema se convirtió en un símbolo de los sueños y las dificultades de muchos.