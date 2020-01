1 de 36 La artista está nominado en seis categorías de estos premios, siendo la primera vez que opta a hacerse con alguno de estos premios. Nominaciones: Grabación del Año (Bad Guy), Álbum del Año (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Canción del Año (Bad Guy), Mejor Artista Nuevo, Mejor Actuación Pop en solitario (Bad Guy), Mejor Álbum Vocal Pop (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?).