“Me enamoré del novio de mi mejor amiga y ahora nos vamos a casar”

En Anda Ya si hay una cosa que nos gusta es el amor, y es que no podemos evitar perseguir cualquier historia de este tipo. Sobre todo, cuando se son esas historias que nos atrapan. Porque nadie dijo que los romances fueran fáciles.

Si no que se lo digan a uno de los grandes afectados por no tenerlo, el periodista Jaime Peñafiel ha confesado el que ha sido su "crush" públicamente. Resulta que el programa 'El cielo puede esperar", destapó este idilio que nunca llegó a buen puerto. La afortunada es, nada más y nada menos que María Teresa Campos.

Peñafiel hasta admite, en el tono del programa, que le hubiese encantado ser el padre de sus queridas Terelu y Carmen Borrego. No nos podemos imaginar lo que hubiese sido aquella mezcla explosiva.

Tristemente, para nosotros, sobre todo, esta peculiar pareja no llegó a suceder, ya que no fue un amor no correspondido según contó la propia María Teresa Campos.

Nos acaba de llamar una andayera para contarnos que entró a trabajar a una empresa, se enamoró de su jefe, y 7 años después están casados 😍



¿Alguna vez te has enamorado de tu jefe/a?#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/X88BSc2liC — Anda ya! (@40Andaya) January 22, 2020

Con nuestro corazón un poquito roto hemos querido preguntar a nuestros andayeros quién era vuestro crush, ese flechazo que os ha llevado locos y por el que habéis luchado sin pensarlo dos veces.

Entre las historias hemos tenido de todo, pero dos de ellas nos han conquistado. Alex de Madrid se enamoró perdidamente, y desde el primer día que lo vió, de su jefe. Como era consciente de que debía tener cuidado y que era inalcanzable esperó hasta no poder más. Desde que se declaró, han pasado siete años, y ahora, es su marido.

Mabel de Alicante estuvo durante mucho tiempo enamorada en secreto del novio de una de sus mejores amigas. Ella siempre le apoyaba a él cuando la pareja discutía hasta que finalmente rompieron. En ese momento, Mabel decidió declararse y confesarle su amor, y por lo visto, él también la quería.

La historia no acaba ahí, aunque su amiga se enfadó y tiene pinta de que no volverán a verse en una temporada, en el mes de agosto se casan. Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa y ver cómo nos lo han contado, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y entérate de todo!