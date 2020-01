El ex RBD, Alfonso Herrera, sufre un momento angustioso con Uber y lo denuncia en redes sociales

Alfonso Herrera, uno de los ex integrantes de RBD, ha denunciado un momento de terror que vivió con un Uber en Miami. “Pregunta… ¿Qué harían si un conductor Uber te amenaza diciendo que tiene un arma en su coche?”. Así de impactante comenzaba su relato del suceso que ha vivido durante un viaje a Estados Unidos.

Por lo visto, el actor se montó en el coche y el conductor le pidió que cancelara el viaje a lo que él contestó que lo tenía que hacer él. Entonces fue cuando le amenazó con una pistola si no se marchaba. Herrera no dudó en denunciar el suceso a la empresa porque le parecía lo suficientemente relevante como para no dejarlo pasar por alto.

“Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de @Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”, aseguraba en twitter.

“Lo siento, pero no puedo informarle en qué terminará el caso”. Esa fue toda la respuesta que recibió por parte de Uber y que, como no podía ser de otra manera, no le dejó nada satisfecho.

Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de @Uber.

Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor.

Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigacion minusiosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020 Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de @Uber.

Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor.

Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigacion minusiosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

Muchos se han solidarizado con él y han atacado a la empresa por su contestación y por el mal servicio que, según algunos, está ofreciendo últimamente. Y se han alegrado de que, aparte del mal momento que le tocó vivir, no haya sufrido ningún daño físico.

“Estamos comprometidos con tu seguridad y queremos conocer más de lo sucedido,@ponchohd, te contactamos por mensaje directo para solicitarte más detalles”, ha compartido la empresa por redes sociales. De momento, no sabemos más del asunto, pero esperemos que tomen medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.

Preferimos tener noticias de Alfonso Herrera como la que compartió a principios de año cuando compartió la foto del reencuentro con sus compañeros de la serie que le dio tanta popularidad hace once años. Unas fotografías que despertaron las alarmas de sus seguidores que todavía creen posible que haya un concierto de reunión.

Ahora acaba de fichar por Las Bravas, una serie de Mediapro que cuenta la historia de un club de fútbol femenino. Toma el testigo de otras como El exorcista o Sense 8.