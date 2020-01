El chico de “es una fieshta” reaparece en redes irreconocible

Las redes sociales, además de ayudarnos a reencontrarnos con viejos amigos, también nos permiten dar con esas jóvenes promesas que tuvieron su momento de gloria haciendo una serie, un programa o un anuncio de televisión y ahora parecen otros (para bien o para mal). En esta ocasión ha sido el humorista Jorge Cremades el que se ha empeñado en encontrar a aquel adolescente que triunfó en el 2008 protagonizando un anuncio de Ausonia.

En el spot, por si no te acuerdas, al chico le acaban de poner aparato y está muerto de la vergüenza porque ha quedado con los amigos. La madre le aconseja que no se ría para así poder ocultar su ortodoncia, a lo que él le responde la famosa frase que le valió para viralizarse: "¿Pero cómo no me voy a reír? Si es una fieshta".

El anuncio de Ausonia de "es una fieshta"

Doce años después, Ilan Cuesta, el protagonista de esta icónica publi, vuelve a nuestras vidas con 25 años y un Instagram cargado de fotos que evidencia su cambio de físico, convertido ahora en un guaperas al que le gusta lucir tableta.

En 20 minutos han hablado con el argentino, donde recuerda aquella época en la que incluso se llegó a decir que se había suicidado por la repercusión que tuvo el anuncio. "Empecé a notar la repercusión cuando viajaba y conocía a alguien de España y le preguntaba sobre el spot", afirma, pronunciándose además sobre esos feos rumores: "Al principio me hacía gracia y me lo tomaba con humor. Después, de mayor, pensé en decir que era yo el del anuncio, pero estaba viviendo en Buenos Aires y no tenía forma de decirlo para que se enterara todo el mundo".

